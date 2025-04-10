"Кто бы мог поверить": королева Камилла раскрыла секрет их с Чарльзом брака (фото)

Королева Великобритании Камилла раскрыла секрет крепкого брака с королем Чарльзом III, который длится уже 20 лет. По словам избранницы сына королевы Елизаветы II, ключевую роль сыграла их дружба.

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Об этом пишет The Mirror.

9 апреля король Великобритании Чарльз III и королева Камилла отметили 20-летие своего брака. Монаршая чета как раз находится в Италии, где журналисты спросили спросить Ее Величество, в чем секрет их многолетнего крепкого союза.

"20 лет, кто бы мог поверить, что уже 20 лет?" — спросила Камилла.

"В чем секрет? Я не знаю. Что ж, предполагаю, что это просто определенная дружба, в самом деле. Смеяться над одними и теми же вещами, справляться с жизнью", — добавила британская королева.

По словам избранницы короля Чарльза III, супруги договорились отпраздновать годовщину уже после возвращения домой. Камилла уже купила Чарльзу подарок.

"Да, у меня кое-что есть. Потому что это же фарфоровая свадьба", — призналась королева.

Король Чарльз III и королева Камилла в Италии

Она добавила, что во время тура по Италии по-настоящему отпраздновать годовщину не получилось бы, потому что у них насыщенная программа.

"Мы постоянно движемся в противоположных направлениях, как корабли ночью. Пролетаем мимо друг друга", — сказала Камилла.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty

История любви короля Чарльза III и королевы Камиллы

Король Чарльз III и королева Камилла имеют длительную и сложную историю отношений, которая охватывает несколько десятилетий.

Они впервые встретились в начале 1970-х годов во время матча по поло в Большом Виндзорском парке. Их отношения быстро развивались, но когда Чарльз присоединился к Королевскому флоту и отправился за границу, их связь ослабла. В это время Камилла возобновила отношения с Эндрю Паркером-Боулзом, офицером британской армии, за которого вышла замуж в 1973 году. В этом браке она родила двоих детей: сына Тома и дочь Лору.

А в 1981 году тогда еще принц Чарльз женился на леди Диане Спенсер. У них родилось двое сыновей: принц Уильям и принц Гарри. Однако брак Чарльза и Дианы был непростым, и со временем стало известно о его романе с Камиллой. Эти обстоятельства привели к разводу Чарльза и Дианы в 1996 году.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла в день коронации 6 мая 2023 года Фото: Getty

После развода Чарльз и Камилла возобновили свои отношения. В феврале 2005 года они объявили о помолвке, а 9 апреля 2005 года поженились во время гражданской церемонии в Виндзорской ратуше. На церемонии присутствовали члены их семей, включая королеву Елизавету II и принца Филиппа.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Чарльз стал королем Великобритании, а Камилла получила титул королевы.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон "остро осознают" проблемы, с которыми столкнутся их дети, принцесса Шарлотта и принц Луи, вырастая вместе с Джорджем. Королевские родители не хотят, чтобы младшие дети повторили судьбу принца Гарри.

Также Фокус писал о смерти телохранителя принцессы Дианы Грэма Крейкера.