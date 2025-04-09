Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят "проблем" Гарри для Луи и Шарлотты, детали

Принц Уильям и Кейт Миддлтон "остро осознают" проблемы, с которыми столкнутся их дети, принцесса Шарлотта и принц Луи, вырастая вместе с Джорджем.

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Об этом пишет Mirror.

В то время как принц Джордж продолжает готовиться к своей будущей роли короля Великобритании, его младшие брат и сестра растут сами по себе. 9-летняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому в этом месяце исполнится 7 лет, привносят в королевскую жизнь много энергии, а в случае Луи — дерзких выходок. Хотя им, возможно, не суждено сесть на престол, как Джорджу, королевскому дуэту нужно будет найти собственное место в королевской семье — и это то, о чем принц Уильям и принцесса Кейт постоянно помнят, воспитывая своих троих детей.

В сентябре 11-летний Джордж пойдет в последний класс Виндзорской школы Ламбрук, что станет важной вехой в жизни будущего короля. Пока непонятно, поступит ли он дальше в Итон, как его отец, или в колледж Мальборо, как мама Кейт, или, возможно, даже в дневную школу в Лондоне.

Принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Getty Images

В конце концов, принц и принцесса Уэльские должны найти тонкий баланс между подготовкой Джорджа к его будущей важной роли и убеждением, что другие их дети все еще чувствуют, что их ценят и слышат.

"Уильям и Кейт должны четко осознавать проблемы, связанные с королевским запасным", — сказала бывшая королевская корреспондентка BBC Дженни Бонд.

По ее словам, супруги уже показали, что они имеют другое и современное отношение к воспитанию детей в монаршей системе, и Бонд уверена, что Уильям и Кейт сделают все, чтобы Шарлотта и Луи почувствовали себя такими же особенными и ценными, как Джордж.

Принцесса Диана имела такую же дилемму, когда дело дошло до воспитания принца Уильяма и принца Гарри, и хотя она использовала тактику, как одевать своих сыновей одинаково и настаивать на том, чтобы персонал дворца относился к ним одинаково, ее бывший дворецкий Пол Баррелл недавно сказал Marie Claire, что "этого не произошло".

"Диана часто одевала Уильяма и Гарри одинаково, в идентичные наряды. Ребята ненавидели это, кстати, они не хотели, чтобы их одевали одинаково, но это был способ Дианы сказать, что оба моих парня равны мне, они оба носят одинаковые наряды", — вспоминал Баррелл.

Впрочем, как показала жизнь, Гарри прямо называл себя "запасным" и часто рассказывал об обидах на королевскую семью. Более того, в своих мемуарах герцог рассказывал, что его органы могли передать Уильяму в случае чрезвычайной ситуации.

Принцесса Диана с сыновьями в 1991 году Фото: Getty Images

Что касается принцессы Шарлотты и принца Луи, Бонд отметила, что они могут брать пример со своего двоюродного дяди принца Эдварда, поскольку младший ребенок королевы Елизаветы и принца Филиппа также является "запасным". Герцог Эдинбургский не стал королем, но признан одним из самых трудолюбивых членов королевской семьи.

Напомним, Энн Симмонс, которая работала во дворце уборщицей в течение 12 лет, рассказала, как проходит каждое утро будущей королевы Великобритании Кейт Миддлтон. В частности, принцесса Уэльская делает довольно простой макияж.

Также Фокус писал о смерти телохранителя принцесса Дианы Грэма Крейкера в возрасте 77 лет.