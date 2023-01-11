Принц Гарри заявил, что его родили как донора органов для принца Уильяма

Герцог Сассекский отрицает, что роль запасного тяготила его, однако в книге говорится об обратном.

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38-летний принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" написал немало откровений о королевской семье, однако пожалуй, самым неоднозначным из них стало то, что герцог Сассекский был якобы рожден только для того, чтобы быть донором органов для принца Уильяма, если с тем что-то случится. На этот момент в книге обратили внимание мировые СМИ, в том числе New York Post.

"Я был тенью, опорой, планом Б. Я появился на свет на случай, если что-то случится с Вилли", — писал он о своем 40-летнем брате и нынешнем наследнике престола Уильяме.

По его словам, он понимает, что его роль заключалась в том, чтобы подстраховать своего брата или предоставить ему "в случае необходимости запасную часть".

"Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга", – пишет он.

В мемуарах принц раскрывает и давно известную традицию в королевской семье: наследники престола первой и второй очереди никогда не летают одним рейсом, "потому что не должно быть никаких шансов, что первый и второй в очереди на трон будут уничтожены".

"Но всем было наплевать, с кем я путешествовал. Запасного всегда можно пощадить. Все это было четко разъяснено мне с самого начала жизненного пути и регулярно подкреплялось после этого", — заявил он о своем очевидном сомнительном положении в семье.

Гарри жаловался, что слова "наследник" и "запасной" были не просто тем, как их называла пресса", но также использовались в качестве сокращения его королевской семьей, включая маму, покойную принцессу Диану, и даже бабушку, уже покойную королеву Елизавету II. В частности, Гарри вспоминает, что принц Чарльз поприветствовал его рождение шуткой: "Замечательно! Теперь вы дали мне Наследника и Запасного – моя работа сделана".

Несмотря на поток обид из-за своего второго места в семье, герцог продолжает утверждать, что он спокойно относился к подобному положению вещей.

"Я не обижался, я ничего не чувствовал по этому поводу. Каждый мальчик и девочка хотя бы раз представляют себя принцем или принцессой. Поэтому, Запасной или не Запасной, быть им на самом деле было не так уж и плохо", – признал он.

Напомним, Гарри рассказал, за что Уильям ударил его, а также опубликовал переписку Кейт Миддлтон и Меган Маркл незадолго до свадьбы.