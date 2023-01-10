Принц Гарри опубликовал переписку Кейт Миддлтон с Меган Маркл, вызвавшую громкий скандал

Герцог Сассекский утверждает, что после переписки с Кейт Миддлтон его невеста "плакала на полу".

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Принц Гарри в своей книге "Запасной" раскрыл всю подноготную ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон за несколько дней до свадьбы в 2018 году. Он опубликовал переписку между двумя женщинами, которая наконец пролила свет на то, что тогда случилось, и что стало причиной того, что Кэтрин якобы довела до слез будущую жену младшего принца.

Согласно скрину переписки, Кейт написала Меган, что платье Шарлотты, сшитое "по французским меркам", то есть без "живой" примерки, мешковато, длинно и сидит некрасиво, из-за чего девочка расплакалась. Герцогиня Кембриджская настаивает, что наряд дочери, как и платья всех подружек невесты необходимо перешить.

Непосредственно ссылаясь на свою племянницу – нарушение конфиденциальности, которое наверняка рассердит его брата Уильяма, – Гарри настаивает, что инцидент был спровоцирован его невесткой Кейт, которая выглядела раздраженной тем, что не отвечала на сообщение сутки. По словам принца, его невеста была слишком занята разборками с отцом, который за деньги снялся для папарацци. Когда же ответила, то отправила новую родственницу к своему портному по имени Аджай, написав, что тот ждет их с дочкой во дворце.

[ + – ] Скриншот переписки Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Скриншот

После еще нескольких сообщений Кейт ответила Меган "Хорошо", и на этом переписка закончилась.

По словам Гарри, когда он пришел домой, то увидел, что его невеста "плачет на полу". Он был "в ужасе", увидев ее такой расстроенной, но не думал, что это катастрофа, поскольку эмоции были по понятным причинам накалены. Гарри сказал Меган, что "Кейт не хотела ничего плохого".

[ + – ] Кэтрин хотела, чтобы все платья для подружек невесты были перешиты Фото: Getty

На следующее утро тогдашняя герцогиня Кембриджская пришла с цветами и открыткой, чтобы извиниться. Гарри специально пишет, что лучшая подруга Меган, Линдси, была на кухне, когда она появилась, как бы намекая, что он может доказать свою версию событий.

На протяжении многих лет существовало несколько разных версий того, кто кого заставил плакать.

Первоначально утверждалось, что Меган заставила Кейт плакать, и это предположение настолько разозлило Сассексов, что они начали войну со своей пресс-службой и потребовали внести исправление.

Когда официальные лица отказались, заявив, что это вызовет больше вопросов об инциденте и создаст прецедент для разговоров о личных семейных делах, пара постановила, что это еще один пример того, как дворец не желает вступаться за них.

Действительно, это был один из первых вопросов, которые Меган затронула в своем интервью Опре, а Гарри впоследствии настаивал в их документальных сериях Netflix в прошлом месяце, что это продемонстрировало, как дворец был готов лгать, чтобы защитить его брата, но не говорить правду о них.

Напомним, почему не сложилась дружба Кейт Миддлтон и Меган Маркл.