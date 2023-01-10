Кейт vs Meган. Почему не заладилась дружба жен принцев Уильяма и Гарри

Изначально Меган приняли в королевскую семью с радостью, однако уже вскоре оказалось, что все не так гладко, как могло показаться на первый взгляд.

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В свете выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной" и его нескольких взрывных интервью тема отношений Кейт Миддлтон и Меган Маркл снова оказалась на поверхности, поскольку поклонники королевской семьи, следившие за коммуникацией двух герцогинь на публике, сомневались в том, что между ними – глубокая дружба. Daily Mail проанализировал все, что было в книгах и СМИ об их взаимодействии, и картина вырисовывается не самая радужная.

Так, на днях принц Гарри в интервью Тому Брэдби заявил, что принц Уильям и Кейт "стереотипировали" его жену.

"В начале было много стереотипов, в которых я тоже был виноват. Стереотипы Меган частично со стороны Уильяма и Кейт, создавали барьер для моей семьи, не позволяя им приветствовать ее", – сказал герцог Сассекский. Он утверждает, что дворцу тяжело было принять тот факт, что Меган разведена, она актриса с "успешной карьерой" и представительница двух рас.

О первом знакомстве с Кейт Меган рассказала в сериале "Гарри и Меган". Оно состоялось в январе 2017 года, на тот момент Гарри встречался с Маркл уже полгода.

Инсайдеры утверждают, что Гарри очень хотел познакомить свою девушку с герцогиней Кембриджской, поскольку очень ценил ее мнение о своих подругах.

"Очевидно, что мать Гарри, принцесса Диана, умерла, когда он был очень молод, поэтому Кейт действительно выполняет роль старшей сестры/матери… Встреча прошла очень хорошо, и для герцога было важно, чтобы принцессе понравился его новый партнер", – отметил источник.

[ + – ] Помолвка принца Гарри и Меган Маркл Фото: Фото: Gettyimages

Однако знакомство для Меган обернулось неловкой ситуацией. Когда она побежала обнимать Кейт, та отреагировала очень сдержанно. Позже Маркл отметила, что не знала, что "формальности" продолжаются за закрытыми дверями:

"Даже когда Уилл и Кейт подошли, и я впервые встретила ее, я помню, что была в рваных джинсах, я была босиком. Как будто я была обнимашкой, я всегда была обнимашкой, я не понимала, что это действительно раздражает многих британцев. Я начала понимать, что формальность снаружи переносится внутрь, что существует образ жизни, обращенный вперед, а затем вы закрываете дверь и думаете: "Хорошо, теперь мы можем расслабиться". Но эта формальность распространяется на обе стороны, и это меня удивило".

Тем не менее Меган признавала, что когда стало известно о помолвке принца Гарри с ней, Кейт и Уильям поддержали их, и это была "фантастическая поддержка", а герцог Сассекский в интервью Опре Уинфри говорил, что его девушку семья приняла гораздо лучше, чем он ожидал:

"Моя бабушка была потрясающей во всем. Мой отец, мой брат, Кейт и все остальные члены семьи были очень приветливы".

После свадьбы принца Гарри в обиходе британских СМИ появилась новая фраза "великолепная четверка", под которой подразумевались принцы с их женами. Они появлялись на публике, и британцы надеялись, что этот союз буде крепким. Однако за фасадом четверки скрывались проблемы. Сам герцог Сассекский говорил, что ему трудно было вписать Меган в динамику, которая царила между ним и Кейт с Уильямом.

"Мысль о том, что мы вчетвером будем вместе, всегда была для меня надеждой. До того, как это была Меган, кто бы это ни был, я всегда надеялся, что мы вчетвером поладим. Но очень быстро это стало Меган против Кейт. И что, когда это происходит так публично, от этого не спрячешься, верно? Особенно, когда в моей семье газеты разложены практически в каждом дворце и доме", – посетовал он.

Когда Меган ввели в королевскую жизнь, принц Гарри написал, что между его будущей женой и невесткой появились признаки разногласий. В своей книге он подробно описал, как Меган попросила одолжить у Кейт блеск для губ перед их выступлением на первом саммите форума Королевского фонда в 2018 году. По его словам, Кейт была удивлена, но порылась в своей сумке, прежде чем предложить ее Меган. Маркл нанесла немного блеска на палец и провела им по губам, прежде чем Кейт сделала "отвратительное" лицо.

Гарри был уверен, что Меган всегда будут сравнивать с Кейт и заставят конкурировать с ней.

[ + – ] Великолепная четверка распалась, спустя пару лет Фото: Getty Images

Он также описывает ссору двух женщины в 2018 году перед свадьбой Меган. Тогда якобы Кейт заставила плавать его невесту из-за разногласий по поводу платья подружки. Один неназванный друг утверждал, что Кэтрин хотела следовать "протоколу" с подружками невесты, включая Шарлотту, которой тогда было три, но Меган не согласилась.

В своей книге "Месть" Том Бауэр утверждал, что неназванные источники сообщили ему, что герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская расходятся во мнениях по поводу длины подола принцессы Шарлотты и посадки ее платья.

Он пишет, что "настойчивость" Меган была "поддержана" подружкой невесты Джессикой Малруни, добавив: "Некоторые скажут, что Меган выгодно сравнила Айви (дочь Малруни) с Шарлоттой".

Герцогиня Сассекская позже не согласилась с этим утверждением и заявила Опре Уинфри, что все было наоборот, добавив, что Кейт была чем-то расстроена, но признала это, извинилась и принесла ей цветы.

Принц Гарри согласился, что в то время "напряженность была высокой", и раскритиковал дворец за то, что он не выступил с заявлением по поводу этой истории:

"Они были более чем счастливы делать заявления о менее значимых вещах, Я понимаю, причина, по которой они не хотели выступить и сказать, что это неправда, привела бы к "Ну, если это было не так, то было ли наоборот?" Хотя на самом деле вам не нужно было признаться, что было наоборот. Верно, напряжение было высоким".

В своей книге принц написал, что были и другие проблемы, в том числе недовольство Уильяма и Кейт тем, что они не получили подарок на Пасху. Затем Гарри утверждает, что Кейт расстроилась и потребовала от Меган извинений за то, что та обидела ее, когда сказала, что у Кэтрин "детские мозги из-за гормонов". В свою очередь Меган ответила, что не может вспомнить эти слова, а затем добавила, что не помнит о причине конфликта.

Герцогиня Кембриджская указала жене Гарри, что они недостаточно близки, чтобы Меган могла говорить о ней подобные вещи, на что та ответила, что так разговаривала со всеми своими друзьями.

После этих слов Уильям назвал Меган "грубой" в лицо, "указал на нее пальцем" и объяснил: "Такие вещи здесь не делают".

В отрывке, который обнажает раскол между Сассексами и Уэльсами, Меган ответила Уильяму:

"Если вы не возражаете, держите палец подальше от моего лица".

Защищая свою жену, Гарри написал:

"Мег сказала, что она никогда намеренно не делала ничего, что могло бы обидеть Кейт, и что если бы она это сделала, то умоляла бы ее дать ей знать, чтобы она могла избежать повторения".

Королевский биограф Том Куинн добавил деталей в историю конфликта двух герцогинь. Он утверждал, что во время своего пребывания при дворе Меган поссорилась с персоналом Кенсингтонского дворца из-за того, что ей оказывали меньше почтения и внимания, чем Кэтрин.

[ + – ] Меган не нравилось, что Кейт оказывают больше почтения Фото: Getty Images

По его словам, Меган поспорила с персоналом Кейт после того, как они отклонили ее просьбы:

"Это было почти так, как если бы в этой одной встрече для Меган заключалась в себе проблема, которая у нее была, что она принцесса номер два".

Куинн, написавший книгу "Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл", утверждал, что инцидент произошел, когда Гарри и Меган жили в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце.

В одном из эпизодов он рассказал, что герцогиня Сассекская попросила сотрудника сделать что-то для нее, но услышала в ответ:

"Мне очень жаль, что я не могу этого сделать, потому что я работаю на Кейт".

Том утверждал, что Меган "действительно чувствовала, что ее поставили на место", и сказал, что как "принцесса" она "предполагала, что, когда вы просите персонал что-то сделать, они это сделают". Куинн добавил, что Меган продолжала ругаться с сотрудником, оставив Кейт "в ужасе".

"Она очень болезненно реагирует на то, что к ней не относятся с таким же уважением, как, по ее мнению, к Кейт, поэтому может не смирится с этим", – отметил Куинн, добавив, что среда, где любди ведут себя по отношению к другому в зависимости от статуса и от того, кто будет следующим монархом, была "чуждой" для Меган.

Напомним, принц Гарри рассказал, как Меган Маркл стояла на коленях у могилы его матери.