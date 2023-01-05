"У тебя, должно быть, детские мозги": как Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон перед свадьбой

Ранее Меган Маркл опровергала информацию о ссоре с герцогиней Кембриджской в 2018 году.

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В своей книге воспоминаний "Запасной" принц Гарри раскрыл один эпизод, который проливает свет на то, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли найти общий язык, пишет Page Six. Несмотря на то, что герцогиня Сассекская утверждала, что никогда в жизни не оскорбляла Кэтрин, ее супруг внезапно рассказал историю, противоречащую ее заявлениям.

Перед свадьбой Гарри и Меган в 2018 году между Маркл и Миддлтон произошла ссора. В тот период жена принца Уильяма только родила третьего ребенка, принца Луи. За несколько недель до бракосочетания женщины повздорили.

"Было обсуждение времени репетиции свадьбы и платьев для девочек-цветочниц, и Кейт была очень расстроена", – пишет Гарри. В какой-то момент Меган сказала, что у Кэтрин "должно быть, детский мозг из-за гормонов".

После этого Меган получила выговор, поскольку она не была настолько близка с будущей королевой, чтобы делать подобные заявления.

[ + – ] После "Мэгзита" Кейт Миддлтон и Меган Маркл не демонстрировали дружбу на публике Фото: Getty Images

В свою очередь Маркл ранее заявляла обратное.

"Конфронтации не было. Я не думаю, что по отношению к ней было бы справедливо вдаваться в подробности, потому что она извинилась, и я ее простила. Это была действительно тяжелая неделя свадьбы, и она была чем-то расстроена, но Кейт признала это, извинилась и передала мне цветы и записку с извинениями", – говорила она в интервью Опре Уинфри в марте 2021 года.

О том, что отношения между Кейт и Меган, мягко говоря, напряженные, было видно на траурных мероприятиях по случаю смерти королевы. Тогда Кэтрин в какой-то момент посмотрела на Маркл так, что та не знала, куда деться. В целом, во время пребывания принца Гарри с семьей в Великобритании его брат с женой старались держаться подальше от него и не навестили их во Фрогморе, где те остановились.

После выхода книги "Запасной" на отношениях братьев, по мнению многих экспертов, можно будет поставить крест, поскольку герцог Сассекский вынес на публику немало очень личных моментов. В частности он рассказал, как принц Уильям ударил его, и что именно старший брат и его тогда еще девушка Кейт Миддлтон подбили надеть его нацистскую форму на вечеринку, что обернулось грандиозным скандалом.

Напомним, Меган Маркл рассказала, что ее удивило при первой встрече с Кейт Миддлтон.