Меган Маркл рассказала, что ее удивило при первой встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

По словам Меган Маркл, Кейт и Уильям не были в восторге от ее объятий.

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На Netflix вышли первые эпизоды документального сериала "Гарри и Меган", и уже похоже на то, что мир узнает очень много нового о жизни королевской семьи Великобритании, которую та никогда не выставляла напоказ. Принц Гарри и его жена решили поведать всем, что происходит по другую сторону фотокамер и публичной жизни. В частности невестка короля Карда III заявила, что была не готова к тому, что ее будущие родственники ведут себя вне объективов совершенно не так, как она ожидала.

Маркл рассказала о первом знакомстве с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон еще до свадьбы с членом королевской семьи. По ее словам, она в тот момент была "босиком" и в рваных джинсах.

"Даже когда Уилл и Кейт подошли, и я впервые встретила ее, я помню, что была в рваных джинсах, я была босиком, и я решила обнять ее, я всегда обнимаю людей. Но я не осознавала, что это действительно раздражает многих британцев. Я начала понимать, что формальность снаружи переносится внутрь, что существует образ жизни, обращенный к публике, но затем вы закрываете дверь, и все в порядке, теперь мы можем расслабиться, но эта формальность сохраняется с обеих сторон, и что меня это удивило", – поведала бывшая актриса.

Тем временем в Букингемском дворце готовятся к возможным последствиям выхода сериала. Король Карл III и принц Уильям все же считают, что ничего нового Гарри и Меган не скажут, но, по словам инсайдеров, обдумывают все возможные варианты.

По слухам, потоковый гигант заплатил герцогам Сассекским 100 миллионов долларов за съемки. После смерти королевы пара хотела внести правки, однако их было столько, что продюсеры не согласились, поскольку это могло отложить выход проекта на неопределенный срок.

В Великобритании выход сериала "Гарри и Меган" расценили как окончательный крах надежд на примирение членов королевской семьи. Поклонники Виндзоров призывают короля лишить пару титулов.