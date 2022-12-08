Меган Маркл розповіла, що її здивувало під час першої зустрічі з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом

За словами Меган Маркл, Кейт та Вільям не були в захваті від її обіймів.

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На Netflix вийшли перші епізоди документального серіалу "Гаррі та Меган", і вже схоже на те, що світ дізнається дуже багато нового про життя королівської родини Великобританії, яку вона ніколи не виставляла напоказ. Принц Гаррі та його дружина вирішили розповісти всім, що відбувається по інший бік фотокамер та життя. Зокрема невістка короля Карда III заявила, що була не готова до того, що її майбутні родичі поводяться поза об'єктивами зовсім не так, як вона очікувала.

Маркл розповіла про перше знайомство з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон ще до весілля з членом королівської родини. За її словами, вона на той момент була "босоніж" і у рваних джинсах.

"Навіть коли Вілл і Кейт підійшли, і я вперше зустріла її, я пам'ятаю, що була у рваних джинсах, я була босоніж, і я вирішила обійняти її, я завжди обіймаю людей. Але я не усвідомлювала, що це справді дратує багатьох британців. Я почала розуміти, що формальність зовні переноситься всередину, що існує спосіб життя, звернений до публіки, але потім ви зачиняєте двері, і все гаразд, тепер ми можемо розслабитися, але ця формальність зберігається з обох боків, і що це мене здивувало", — розповіла колишня акторка.

Тим часом у Букінгемському палаці готуються до можливих наслідків серіалу. Король Карл III і принц Вільям все ж таки вважають, що нічого нового Гаррі і Меган не скажуть, але, за словами інсайдерів, обмірковують усі можливі варіанти.

З чуток, потоковий гігант заплатив герцогам Сассекським 100 мільйонів доларів за зйомки. Після смерті королеви пара хотіла внести правки, проте їх було стільки, що продюсери не погодилися, оскільки це могло відкласти вихід проєкту на невизначений термін.

У Великій Британії вихід серіалу "Гаррі та Меган" розцінили як остаточний крах надій на примирення членів королівської родини. Шанувальники Віндзорів закликають короля позбавити пару титулів.