Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали герцогов Кембриджских

Герцоги Сассекские даже не пробовали связаться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, несмотря на то, что находились очень близко от нового дома Кембриджей.

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор не разговаривали с Уильямом и Кейт, несмотря на то, что они во время своего последнего визита в Великобританию остановились в коттедже Фрогмор практически по соседству с новым домом герцогов Кембриджских, поместье Аделаида. Каждый из братьев ждет от другого извинений. Об этом заявил биограф герцогов Сассекских Омид Скоби.

По словам Скоби, Гарри и Уильям видели друг друга дважды за последние 12 месяцев, но вместо того, чтобы обсудить проблемы в отношениях, братья придерживались "вежливого приветствия" и "многого другого".

Скоби, со ссылкой на свои источники, добавил, что преположения о том, что принц Гарри и Кейт Миддлтон избегали Сассексов, "смехотворны". На самом деле ни Гарри, ни Меган не выразили желания встретиться с Кембриджами.

Королевский биограф утверждает: Гарри считает, что Уильям виновен в том, что "повернулся спиной, когда была необходима поддержка", а Уильям все еще ждет, пока его младший брат извинится за Мегкзит и трансатлантические "бомбы правды", которые он и Меган сбросили на королевскую семью, дав ряд скандальных и заведомо ложных интервью в СМИ.

На этой неделе появилась информация о том, принц Уильям не планирует видеться с братом до тех пор, пока на Netflix не выйдет документальный фильм о жизни герцога и герцогини Сассекских, а также пока принц Гарри не опубликует свои скандальные мемуары. Герцог Кембриджский и его супруга избегают лишних контактов с Гарри и Меган, даже несмотря на то, что эту неделю герцог Сассекский и его супруга проведут в Британии.

Герцог Кембриджский не верит, что его брат не воспользуется их встречей, чтобы затем описать ее в подробностях у себя в мемуарах. Автор сказал, что нежелание Уильяма взаимодействовать с герцогом и герцогиней Сассекскими — их "собственная вина за то, что они вели себя грубо".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл полетели в Дюссельдорф на правительственном самолете стоимостью 50 миллионов долларов и с надписью "Люфтваффе" на хвосте.