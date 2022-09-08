Принц Гаррі та Меган Маркл проігнорували герцогів Кембриджських

Герцоги Сассекські навіть не пробували зв'язатися з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, попри те, що знаходилися дуже близько від нового будинку Кембриджів.

Меган Маркл і принц Гаррі досі не розмовляли з Вільямом та Кейт, попри те, що вони під час свого останнього візиту до Великобританії зупинилися в котеджі Фрогмор практично по сусідству з новим будинком герцогів Кембриджських, маєтком Аделаїда. Кожен із братів чекає від іншого вибачення. Про це заявив біограф герцогів Сассекських Омід Скобі.

За словами Скобі, Гаррі та Вільям бачили один одного двічі за останні 12 місяців, але замість того, щоб обговорити проблеми у стосунках, брати дотримувалися "ввічливого привітання" та "багато іншого".

Скобі, з посиланням на свої джерела, додав, що припущення про те, що принц Гаррі і Кейт Міддлтон уникали Сассексів, "сміхотворні". Насправді ні Гаррі, ні Меган не виявили бажання зустрітися з Кембриджами.

Королівський біограф стверджує: Гаррі вважає, що Вільям винен у тому, що "повернувся спиною, коли була необхідна підтримка", а Вільям все ще чекає, поки його молодший брат попросить вибачення за Мегзіт та трансатлантичні "бомби правди", які він та Меган скинули на королівську сім'ю, давши низку скандальних і свідомо хибних інтерв'ю у ЗМІ.

Цього тижня з'явилася інформація про те, принц Вільям не планує бачитися з братом доти, поки на Netflix не вийде документальний фільм про життя герцога і герцогині Сассекських, а також принц Гаррі не опублікує свої скандальні мемуари. Герцог Кембриджський та його дружина уникають зайвих контактів з Гаррі та Меган, навіть дарма що те, що цей тиждень герцог Сассекський та його дружина проведуть у Британії.

Герцог Кембриджський не вірить, що його брат не скористається їхньою зустріччю, щоб потім описати її у подробицях у себе в мемуарах. Автор сказав, що небажання Вільяма взаємодіяти з герцогом та герцогинею Сассекськими — їхня "власна провина за те, що вони поводилися грубо".

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл полетіли до Дюсельдорфа на урядовому літаку вартістю 50 мільйонів доларів і з написом "Люфтваффе" на хвості.