"У тебе, мабуть, дитячі мізки": як Меган Маркл принизила Кейт Міддлтон перед весіллям

Раніше Меган Маркл спростовувала інформацію про сварку з герцогинею Кембриджською у 2018 році.

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У своїй книзі спогадів "Запасний" принц Гаррі розкрив один епізод, який проливає світло на те, чому Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не змогли порозумітися, пише Page Six. Незважаючи на те, що герцогиня Сассекська стверджувала, що ніколи в житті не ображала Кетрін, її чоловік раптово розповів історію, що суперечить її заявам.

Перед весіллям Гаррі та Меган у 2018 році між Маркл і Міддлтон сталася сварка. У той період дружина принца Вільяма тільки народила третю дитину, принца Луї. За кілька тижнів до одруження жінки посварилися.

"Було обговорення часу репетиції весілля та суконь для дівчаток із квітами, і Кейт була дуже засмучена", — пише Гаррі. У якийсь момент Меган сказала, що в Кетрін "мабуть, дитячий мозок через гормони".

Після цього Меган отримала догану, оскільки вона не була настільки близька з майбутньою королевою, щоб робити подібні заяви.

[ + – ] Після "мегзиту" Кейт Міддлтон і Меган Маркл не демонстрували дружбу на публіці Фото: Getty Images

Зі свого боку, Маркл раніше заявляла протилежне.

"Конфронтації не було. Я не думаю, що стосовно неї було б справедливо вдаватися в подробиці, тому що вона вибачилася, і я її вибачила. Це був справді важкий тиждень весілля, і вона була чимось засмучена, але Кейт визнала це, вибачилася та передала мені квіти й записку з вибаченнями", — говорила вона в інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року.

Про те, що стосунки між Кейт і Меган, м'яко кажучи, напружені, було видно на траурних заходах через смерть королеви. Тоді Кетрін у якийсь момент подивилася на Маркл так, що та не знала, куди подітися. Загалом під час перебування принца Гаррі з сім'єю у Великобританії його брат із дружиною намагалися триматися подалі від нього та не відвідали їх у Фрогморі, де ті зупинилися.

Після виходу книги "Запасний" на стосунках братів, на думку багатьох експертів, можна буде поставити хрест, оскільки герцог Сассекський виніс на публіку чимало особистих моментів. Зокрема, він розповів, як принц Вільям ударив його, і що саме старший брат і його тоді ще дівчина Кейт Міддлтон підбили надіти його нацистську форму на вечірку, що обернулося грандіозним скандалом.

Нагадаємо, Меган Марклд розповіла, що її здивувало під час першої зустрічі з Кейт Міддлтон.