Принц Гарри рассказал, как Меган Маркл стояла на коленях у могилы его матери

В своих мемуарах "Запасной", принц подробно описывает, как съездил с Меган в семейное поместье Спенсеров, где она просила "ясности и руководства" у могилы покойной свекрови.

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Принц Гарри не пропустил ни одно этапа своей жизни в мемуарах "Запасной" и сопутствующих интервью, которых он дал уже несколько. Он даже рассказал о том, как в 20-ю годовщину смерти принцессы Дианы ездил на ее могилу в поместье Олторп вместе с Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

Гарри рассказал, что Меган Маркл и он сам переправились на остров, где похоронена его мать, на лодке. После того, как он побыл наедине, он почувствовал, что Меган тоже хочет уединиться.

"Когда я вернулся, она стояла на коленях с закрытыми глазами и уперлась ладонями в камень", — написал Гарри, добавив, что Меган потом сказала ему, что просила у Дианы "ясности и руководства".

Судя по всему, визит в Олторп, семейное поместье Спенсеров, которое теперь принадлежит брату принцессы Дианы Чарльзу, состоялся в в августе 2017 года, когда пара была вместе около года.

Принцесса Диана похоронена на острове посреди озера в доме ее детства Олторп-Хаус, Нортгемптоншир, в 1997 году. А в 2017 году ее могилу освятил архиепископ Кентерберийский.

[ + – ] Остров в имении Олторп, где похоронена принцесса Диана Фото: charles.earl.spencer/instagram

Граф Спенсер унаследовал семейное поместье Олторп после смерти своего отца в 1992 году и живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой. Он недавно показывал фото острова, где похоронена его сестра. Свободного доступа туда нет. Туристы обычно оставляют цветы в храме, который построен на берегу.

В 2017 году, когда исполнилось 20 лет со дня смерти Дианы, в ознаменование этой даты состоялось несколько мероприятий.

Элтон Джон, который исполнил Candle In The Wind на похоронах Дианы, возглавил онлайн-поминки по случаю 20-й годовщины ее смерти.

Принц Гарри позже рассказал, что песня тронула его в тот день, рассказав в документальном фильме BBC: "Песня Элтона Джона была невероятно эмоциональной, она была частью всей этой триггерной системы, которая чуть не довела меня до того, что я заплакал на публике, что я рад, что я этого не сделал".

Принц Гарри ранее говорил о том, что Меган напоминает ему его покойную мать.

В сериале о паре на Netflix, выпущенном в прошлом месяце, он сказал: "Она такая же сострадательная, эмпатичная, в ней есть внутренняя сила и тепло".

При этом принц признал, что их разрыв с Уильямом расстроил бы принцессу Диану, но он продолжает нападки на королевскую семью.

Букингемский дворец и Кенсингтонский дворец отказались комментировать все, что Гарри сказал по телевидению или в своей книге.

Напомним, ранее принц Гарри шокировал читателей своими откровениями в книге мемуаров, написав там интимные подробности о своей сексуальной жизни: он признался, что лишился невинности в 17 лет. А также подробно рассказав, что был обрезан и чуть не отморозил себе пенис во время путешествия на Северный полюс.