Принц Гаррі розповів, як Меган Маркл стояла навколішки біля могили його матері

У своїх мемуарах "Запасний" принц докладно описує, як з'їздив з Меган до сімейного маєтку Спенсерів, де вона просила "ясності та керівництва" біля могили покійної свекрухи.

Related video

Принц Гаррі не пропустив жодного етапу свого життя в мемуарах "Запасний" та супутніх інтерв'ю, яких він дав уже кілька. Він навіть розповів про те, як у 20-ті роковини смерті принцеси Діани їздив на її могилу в маєток Олторп разом із Меган Маркл. Про це пише Daily Mail.

Гаррі розповів, що Меган Маркл і він сам переправилися на острів, де похована його мати, на човні. Після того, як він побув наодинці, він відчув, що Меган теж хоче усамітнитися.

"Коли я повернувся, вона стояла навколішки із заплющеними очима і вперлася долонями в камінь", — написав Гаррі, додавши, що Меган потім сказала йому, що просила у Діани "ясності та керівництва".

Судячи з усього, візит до Олторпу, в сімейний маєток Спенсерів, який тепер належить братові принцеси Діани Чарльзу, відбувся у серпні 2017 року, коли пара була разом близько року.

Принцеса Діана похована на острові посеред озера в будинку її дитинства Олторп-Хаус, Нортгемптоншир, 1997 року. А у 2017 році її могилу освятив архієпископ Кентерберійський.

[ + – ] Острів у маєтку Олторп, де похована принцеса Діана Фото: charles.earl.spencer/instagram

Граф Спенсер успадкував сімейний маєток Олторп після смерті свого батька в 1992 році і живе там зі своєю третьою дружиною Карен та їхньою дочкою леді Шарлоттою. Він нещодавно показував фото острова, де похована його сестра. Вільного доступу туди немає. Туристи зазвичай залишають квіти у храмі, який збудований на березі.

У 2017 році, коли виповнилося 20 років від дня смерті Діани, на відзначення цієї дати відбулося кілька заходів.

Елтон Джон, який виконав Candle In The Wind на похороні Діани, очолив онлайн-поминки з нагоди 20-ї річниці її смерті.

Принц Гаррі пізніше повідомив, що пісня торкнулася його того дня, розповівши в документальному фільмі BBC: "Пісня Елтона Джона була неймовірно емоційною, вона була частиною всієї цієї тригерної системи, яка мало не довела мене до того, щоб я заплакав на публіці, я радий, що цього не зробив".

Принц Гаррі раніше говорив, що Меган нагадує йому його покійну матір.

У серіалі про пару на Netflix, випущеному минулого місяця, він сказав: "Вона така ж милосердна, емпатична, в ній є внутрішня сила і тепло".

При цьому принц визнав, що їхній розрив із Вільямом засмутив би принцесу Діану, але він продовжує обвинувачення в сторону королівської родини.

Букінгемський палац та Кенсінгтонський палац відмовилися коментувати все, що Гаррі сказав на телебаченні або у своїй книзі.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі шокував читачів своїми одкровеннями в книзі мемуарів, написавши там інтимні подробиці про своє сексуальне життя : він зізнався, що втратив невинність у 17 років. А також докладно розповів, що був обрізаний і мало не відморозив собі пеніс під час подорожі на Північний полюс.