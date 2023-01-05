Принц Гарри рассказал, за что принц Уильям ударил его

После таких откровений принца Гарри воссоединение братьев невозможно в принципе.

Related video

Мемуары принца Гарри "Занасной" обещают стать ударом по королевской семье Великобритании посильнее, чем все интервью герцогов Сассекских вместе взятые. Например, в своей книге младший сын короля Карла III подробно рассказал о драке с братом, принцем Уильямом из-за Меган Маркл, пишет The Guardian.

По словам Гарри, это произошло в 2019 году, после его женитьбы на Меган Маркл. Уильям хотел поговорить о "всей катящейся катастрофе" их отношений и борьбе с прессой. Но когда старший брат прибыл в Ноттингемский коттедж, где тогда жил Гарри, на территории Кенсингтонского дворца и известный как "Нотт Котт", он, по словам Гарри, был уже "на взводе".

После того, как Уильям пожаловался на Меган, пишет автор, Гарри сказал ему, что он повторяет сплетни прессы. Но Уильям, по словам герцога Сассекского, не стал его слушать и начал кричать.

Затем Гарри обвинил своего брата в том, что он ведет себя как наследник, не в силах понять, почему его младший брат не доволен статусом запасного. Они обменялись оскорблениями, прежде чем Уильям заявил, что пытается помочь.

"Ты серьезно? Помочь мне? Извини, это ты так называете? Помогать мне?" – сказал младший из братьев.

Этот комментарий, по словам Гарри, разозлил его брата, который выругался, подходя к нему. Напуганный, пишет Гарри, он пошел на кухню, а его разъяренный Уильям последовал за ним. Младший брат дал старшему стакан воды и сказал, что не может разговаривать с ним, когда тот такой.

"Он поставил воду, назвал меня другим именем, потом подошел ко мне. Все произошло так быстро. Так очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвал цепочку и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там некоторое время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался".

[ + – ] Пропасть, которая появилась между принцами Уильямом и Гарри, оказалась глубже, чем многие думали Фото: Getty Images

Гарри пишет, что Уильям призвал его нанести ответный удар, ссылаясь на ссоры, которые у них были в детстве, однако тот отказался это сделать. Уильям ушел, говорит Гарри, затем вернулся "с сожалением и извинениями", а когда снова ушел, то перезвонил и отметил, что Меган не нужно знать об их ссоре.

Автор книги утверждает, что не сразу рассказал все жене, а позвонил своему терапевту. Когда Маркл позже заметила "царапины и синяки" на его спине, ему якобы пришлось все раскрыть. Он утверждает, что она "не была так уж удивлена и не так уж сердита.

"Она была ужасно грустной", – говорится в мемуарах.

Герцог Сассекский пишет, что Уильям назвал Меган "трудной", "грубой" и "резкой".

Название книги происходит от старой поговорки в королевских и аристократических кругах: первый сын – наследник титулов, власти и состояния, а второй – запасной, если с первенцем что-нибудь случится.

Гарри познакомился с Меган в 2016 году. Они поженились в Виндзорском замке в 2018 году. Как герцог и герцогиня Сассекские, они начали жизнь как работающие члены королевской семьи, но быстро отдалились от семьи и в конечном итоге начали в значительной степени отдельное существование, переехав в Канаду, а затем в Калифорнию.

Их резкий разрыв с королевской семьей был предметом бесконечного освещения в прессе, и первым ударом по королевской семье стало интервью пары Опре Уинфри в марте 2021-го, где, среди прочего, они обвинили британских родственников в расизме.

Недавно на экраны вышел сериал "Гарри и Меган", где тоже прозвучало немало вещей, неприятных для двора. Многие уже отметили певые факты лжи в нем.