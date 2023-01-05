Принц Гаррі розповів, за що принц Вільям вдарив його

Після таких одкровень принца Гаррі возз'єднання братів неможливе в принципі.

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Мемуари принца Гаррі "Запасний" обіцяють стати ударом по королівській родині Великобританії сильнішим, ніж усі інтерв'ю герцогів Сассекських разом узяті. Наприклад, у своїй книзі молодший син короля Карла III докладно розповів про бійку з братом, принцом Вільямом, через Меган Маркл, пише The Guardian.

За словами Гаррі, це сталося у 2019 році, після його одруження з Меган Маркл. Вільям хотів поговорити про "всю катастрофу, що котиться", їхні стосунки та боротьбу з пресою. Але коли старший брат прибув до Ноттінгемського котеджу, де тоді мешкав Гаррі, на території Кенсінгтонського палацу й відомий як "Нотт Котт", він, за словами Гаррі, був уже "заведений".

Після того, як Вільям поскаржився на Меган, пише автор, Гаррі сказав йому, що він повторює плітки преси. Але Вільям, за словами герцога Сассекського, не став слухати його та почав кричати.

Потім Гаррі звинуватив свого брата в тому, що він поводиться, як спадкоємець, не в змозі зрозуміти, чому його молодший брат не задоволений статусом запасного. Вони обмінялися образами, перш ніж Вільям заявив, що намагається допомогти.

"Ти серйозно? Допомогти мені? Вибач, це ти так називаєш? Допомагати мені?" — сказав молодший із братів.

Цей коментар, за словами Гаррі, розлютив його брата, який вилаявся, підходячи до нього. Наляканий, пише Гаррі, він пішов на кухню, а його розлючений Вільям пішов за ним. Молодший брат дав старшому склянку води й сказав, що не може розмовляти з ним, коли той такий.

"Він поставив воду, назвав мене іншим ім'ям, потім підійшов до мене. Все сталося так швидко. Так дуже швидко. Він схопив мене за комір, порвав ланцюжок і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула в мене під спиною, уламки встромилися в мене. Я пролежав там деякий час, приголомшений, потім підвівся та сказав йому, щоб він забирався".

[ + – ] Прірва, що з'явилася між принцами Вільямом і Гаррі, виявилася глибшою, ніж багато хто думав Фото: Getty Images

Гаррі пише, що Вільям закликав його завдати удару у відповідь, посилаючись на сварки, які в них були в дитинстві, проте той відмовився це зробити. Вільям пішов, каже Гаррі, потім повернувся "з жалем і вибаченнями", а коли знову пішов, то передзвонив і зазначив, що Меган не потрібно знати про їхню сварку.

Автор книги стверджує, що не одразу розповів усе дружині, а зателефонував своєму терапевту. Коли Маркл пізніше помітила "подряпини та синці" на його спині, йому нібито довелося все розкрити. Він стверджує, що вона "не була така вже й здивована та не така вже й сердита".

"Вона була страшенно сумною", — йдеться в мемуарах.

Герцог Сассекський пише, що Вільям назвав Меган "важкою", "грубою" та "різкою".

Назва книги походить від старої приказки в королівських і аристократичних колах: перший син — спадкоємець титулів, влади й статку, а другий — запасний, якщо з первістком щось трапиться.

Гаррі познайомився з Меган у 2016 році. Вони одружилися у Віндзорському замку у 2018 році. Як герцог і герцогиня Сассекські вони почали життя як члени королівської сім'ї, які працюють, але швидко віддалилися від сім'ї та зрештою почали значною мірою окреме існування, переїхавши в Канаду, а потім у Каліфорнію.

Їхній різкий розрив із королівською родиною був предметом нескінченного висвітлення в пресі, і першим ударом по королівській родині стало інтерв'ю пари Опре Вінфрі в березні 2021-го, де, серед іншого, вони звинуватили британських родичів у расизмі.

Нещодавно на екрани вийшов серіал "Гаррі та Меган", де теж прозвучало чимало неприємних для двору речей. Багато хто вже відзначив певні факти брехні в ньому.