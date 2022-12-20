Принца Гарри уличили во лжи о королеве Елизавете II

Герцог Сассекский уверен в том, что его бабушка отстранилась во время семейного совещания в Сандрингеме в январе 2020 года. Тогда принц Гарри и Меган Маркл озвучили свое решение сложить с себя обязанности членов королевской семьи.

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После выхода документального сериала "Гарри и Меган" на Netflix эксперты продолжают разбирать его эпизоды по крупицам, находя все новые и новые нестыковки между тем, что прозвучало в нем, и что было на самом деле. Теперь принца Гарри обвиняют в том, что он соврал, описывая "Сандрингемский саммит", где обсуждалось решение герцогов Сассекских сложить с себя королевские обязаннности. Гарри сказал, что пока принц Уильям кричал на него, королева не вмешивалась и отстранилась от вопроса. Однако королевский журналист Ричард Фицуильям сказал MailOnline, что это – "полная чепуха".

"Я думаю, идея о том, что королева была отстранена в Сандрингеме, была, вероятно, полной чепухой. Гарри нарисовал картину, которую никто не будет оспаривать только потому, что королевская семья не собирается делать по этому поводу заявление. В таком случае ему позволено уйти от мысли, что Уильям… очевидно кричал и кричал на него, может быть, он тоже, и, по его словам, его отец солгал, и королева просто позволила этому происходить. Он изображает королеву как человека отрицательного, и, по сути, это оскорбительно, потому что королева становится марионеткой в ​​руках других присутствующих, а также, конечно же, ее советников.

Королева поступила очень мудро, сделав то, что сделала, но смысл, который дает Гарри, заключается в том, что она, так сказать, была вне этого… Думаю, от тех, кто знает королеву, совершенно ясно, что королева точно знала, что делает, и никто ею не манипулировал", – подчеркнул эксперт.

Как известно, Гарри утверждал, что покойный монарх тихо наблюдала, как он был в ужасе от крика принца Уильяма на переговорах о сложении обязанностей и переезде в США, которые она созвала после решения Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] Принц Гарри заявил, что его бабушкой-королевой манипулировли Фото: Getty Images

"Было ужасно, когда мой брат кричал и кричал на меня, и мой отец говорил вещи, которые просто не были правдой, а моя бабушка, знаете ли, тихо сидела там и как бы принимала все это", – говорил он.

Герцог Сассекский сказал, что Уильям и Чарльз отказались удовлетворить его и Меган просьбу о выходе "половина на половину", что позволило бы им зарабатывать деньги, выбирая королевские обязанности и сохраняя свои титулы.

Также Гарри заявил, что Дворец не спрашивал у него разрешения опубликовать совместное заявление, опровергающее утверждения, что Уильям "запугивал" Сассексов.

Напомним, ранее Букингемский дворец уже выявил факты лжи в сериале о жизни Гарри и Меган, а король Карл III дал понять, как теперь относиться к младшему сыну и его жене.