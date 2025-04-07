"Вот почему это работает": какой макияж Кейт Миддлтон делает каждое утро (фото)

Энн Симмонс, которая работала во дворце уборщицей в течение 12 лет, рассказала, как проходит каждое утро будущей королевы Великобритании Кейт Миддлтон.

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Об этом пишет The Mirror.

По словам бывшей помощницы королевской семьи, супруга принца Уильяма очень организована.

"Никакого хаоса, никаких чрезмерных роскошей — только несколько тщательно подобранных шагов, в которые она безусловно верит", — рассказала Симмонс.

В частности, у принцессы Уэльской был один продукт для волос, природное средство для увлажнения, и она всегда выделяет момент для самой себя, пока не занята монаршими обязанностями.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Для волос жена принца Уильяма использует марокканское аргановое масло холодного отжима от недорогого популярного бренда.

"Она наносит немного на кончики после расчесывания", — вспомнила Симмонс.

В частности, будущая британская королева часто садится минут на пять у окна с чашкой чая, когда свободна утром.

Ежедневный макияж у Кейт Миддлтон простой.

"Просто консилер, может, немного румян. Это было очень быстро и выглядело естественно", — рассказала бывшая работница дворца.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Также Симмонс рассказала, что принцесса Уэльская не увлекается новинками.

"Ее рутина не меняется. Вот почему это работает", — призналась Энн.

Напомним, принц Уильям и принц Гарри переживают смерть своего бывшего телохранителя Грэма Крейкера, который поддерживал их на фоне смерти матери, принцессы Дианы.

Также Фокус писал о том, что именно принц Уильям прошептал Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года.