"Ось чому це працює": який макіяж Кейт Міддлтон робить щоранку (фото)

Енн Сіммонс, яка працювала в палаці прибиральницею впродовж 12 років, розповіла, як проходить кожен ранок майбутньої королеви Великої Британії Кейт Міддлтон.

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Про пише The Mirror.

За словами колишньої помічниці королівської родини, дружина принца Вільяма дуже організована.

"Жодного хаосу, жодних надмірних розкошів — лише декілька ретельно підібраних кроків, у які вона безумовно вірить", — розповіла Сіммонс.

Зокрема, у принцеси Уельської був один продукт для волосся, природний засіб для зволоження, і вона завжди виділяє момент для самої себе, поки не зайнята монаршими обовʼязками.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Для волосся дружина принца Вільяма використовує марокканську арганову олію холодного віджиму від недорогого популярного бренду.

"Вона наносить трохи на кінчики після розчісування", — пригадала Сіммонс.

Зокрема, майбутня британська королева часто сідає хвилин на п'ять коло вікна з чашкою чаю, коли вільна зранку.

Щоденний макіяж у Кейт Міддлтон простий.

"Просто консилер, може, трохи румян. Це було дуже швидко і виглядало природно", — розповіла колишня працівниця палацу.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Також Сіммонс розповіла, що принцеса Уельська не захоплюється новинками.

"Її рутина не змінюється. Ось чому це працює", — зізналася Енн.

Нагадаємо, принц Вільям і принц Гаррі переживають смерть свого колишнього охоронця Грема Крейкера, який підтримував їх на фоні смерті матері, принцеси Діани.

Також Фокус писав про те, що саме принц Вільям прошепотів Кейт Міддлтон у день їхнього весілля у квітні 2011 року.