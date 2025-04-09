Принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть "проблем" Гаррі для Луї та Шарлотти, деталі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон "гостро усвідомлюють" проблеми, з якими зіткнуться їхні діти, принцеса Шарлотта і принц Луї, зростаючи разом з Джорджем.

Related video

Про це пише Mirror.

У той час як принц Джордж продовжує готуватися до своєї майбутньої ролі короля Великої Британії, його молодші брат і сестра зростають самі по собі. 9-річна принцеса Шарлотта та принц Луї, якому цього місяця виповниться 7 років, привносять у королівське життя багато енергії, а у випадку Луї — зухвалих витівок. Хоча їм, можливо, не судилося сісти на престол, як Джорджу, королівському дуету потрібно буде знайти власне місце в королівській родині — і це те, про що принц Вільям і принцеса Кейт постійно пам’ятають, виховуючи своїх трьох дітей.

У вересні 11-річний Джордж піде в останній клас Віндзорської школи Ламбрук, що стане важливою віхою в житті майбутнього короля. Наразі незрозуміло, чи вступить він далі до Ітона, як його батько, чи до коледжу Мальборо, як мама Кейт, чи, можливо, навіть до денної школи в Лондоні.

Принц Вільям із сином Джорджем Фото: Getty Images

Зрештою, принц і принцеса Уельські повинні знайти тонкий баланс між підготовкою Джорджа до його майбутньої важливої ролі та переконанням, що інші їхні діти все ще відчувають, що їх цінують і чують.

"Вільям і Кейт повинні чітко усвідомлювати проблеми, пов'язані з королівським запасним", — сказала колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд.

За її словами, подружжя вже показало, що вони мають інше та сучасне ставлення до виховання дітей у монаршій системі, і Бонд впевнена, що Вільям та Кейт зроблять усе, щоб Шарлотта та Луї відчули себе такими ж особливими та цінними, як Джордж.

Принцеса Діана мала таку саму дилему, коли справа дійшла до виховання принца Вільяма та принца Гаррі, і хоча вона використовувала тактику, як одягати своїх синів однаково та наполягати на тому, щоб персонал палацу ставився до них однаково, її колишній дворецький Пол Баррелл нещодавно сказав Marie Claire, що "цього не сталося".

"Діана часто одягала Вільяма і Гаррі однаково, в ідентичні вбрання. Хлопці ненавиділи це, до речі, вони не хотіли, щоб їх одягали однаково, але це був спосіб Діани сказати, що обидва мої хлопці рівні мені, вони обидва носять однакові вбрання", — пригадував Баррелл.

Втім, як показало життя, Гаррі прямо називав себе "запасним" та часто розповідав про образи на королівську родину. Ба більше, у своїх мемуарах герцог розповідав, що його органи могли передати Вільяму у випадку надзвичайної ситуації.

Принцеса Діана із синами у 1991 році Фото: Getty Images

Що стосується принцеси Шарлотти та принца Луї, Бонд зазначила, що вони можуть брати приклад із свого двоюрідного дядька принца Едварда, оскільки молодша дитина королеви Єлизавети та принца Філіпа також є "запасною". Герцог Единбурзький не став королем, але визнаний одним з найпрацьовитіших членів королівської сім’ї.

Нагадаємо, Енн Сіммонс, яка працювала в палаці прибиральницею впродовж 12 років, розповіла, як проходить кожен ранок майбутньої королеви Великої Британії Кейт Міддлтон. Зокрема, принцеса Уельська робить доволі простий макіяж.

Також Фокус писав про смерть охоронця принцеса Діани Грема Крейкера у віці 77 років.