Меган Маркл офіційно змінила прізвище (відео)

Коли Меган Маркл вперше зустріла принца Гаррі у 2016 році, вона вже була відомою акторкою. Втім, заради родини вона відмовилася від прізвища, яке вже було своєрідним брендом.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл повідомила, що офіційно змінила прізвище. Вона вирішила відмовитися від дівочого прізвища "Маркл" і взяла прізвище "Сассекська". Про це пише New York Post.

Трейлер нового шоу Меган Маркл

Про це колишня американська акторка розповіла під час розмови з американською телеведучою Мінді Калінг у другому епізоді свого нового шоу "З любов'ю, Меган" від Netflix.

Калінг згадала юність Меган і її акторську карʼєру.

"Люди не повірили б, що Меган Маркл їла в Jack in the Box", — сказала співрозмовниця герцогині.

"Це так кумедно, що ти продовжуєш говорити "Меган Маркл". Ти ж знаєш, що тепер я Сассекська", — виправила Калінг дружина принца Гаррі.

Меган вирішила змінити прізвище, щоб у неї з дітьми воно збігалося.

Принц Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор і принцеса Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор нещодавно стали принцом Арчі Сассекським і принцесою Лілібет Сассекською. Це сталося після смерті королеви Єлизавети восени 2022 року і сходження на престол їхнього дідуся, короля Чарльза III.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Коли Меган Маркл вперше зустріла принца Гаррі у 2016 році, вона вже була відомою акторкою з відданою базою шанувальників. Зокрема, зірка екрану знялася в серіалі "Форс-мажори".

Вона описала своє рішення як частину їхньої та Гаррі "історії кохання", додавши: "Це наше спільне ім’я як сім’ї, і, мабуть, я не усвідомлювала, яке значення це матиме для мене, поки у нас не народилися діти".

Принц Вільям і принцеса Кейт наслідували цей приклад, коли їхні діти пішли в школу, і Джордж, Шарлотта та Луї взяли прізвище Кембриджські — їхні титули до смерті королеви Єлизавети II. Чарльз і Діана зробили подібний вибір, Вільям і Гаррі використовували прізвище Уельські під час шкільних років і служби в армії.

Нагадаємо, чому Меган Маркл раніше покинула Канаду під час "Ігор Нескорених".

Також Фокус писав про підозру Меган Маркл у плагіаті.