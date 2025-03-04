Меган Маркл официально сменила фамилию (видео)

Когда Меган Маркл впервые встретила принца Гарри в 2016 году, она уже была известной актрисой. Впрочем, ради семьи она отказалась от фамилии, которая уже была своеобразным брендом.

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Жена принца Гарри Меган Маркл сообщила, что официально сменила фамилию. Она решила отказаться от девичьей фамилии "Маркл" и взяла фамилию "Сассекская". Об этом пишет New York Post.

Трейлер нового шоу Меган Маркл

Об этом бывшая американская актриса рассказала во время разговора с американской телеведущей Минди Калинг во втором эпизоде своего нового шоу "С любовью, Меган" от Netflix.

Калинг вспомнила юность Меган и ее актерскую карьеру.

"Люди не поверили бы, что Меган Маркл ела в Jack in the Box", — сказала собеседница герцогини.

"Это так забавно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская", — поправила Калинг жена принца Гарри.

Меган решила сменить фамилию, чтобы у нее с детьми она совпадала.

Принц Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор и принцесса Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор недавно стали принцем Арчи Сассекским и принцессой Лилибет Сассекской. Это произошло после смерти королевы Елизаветы осенью 2022 года и восшествия на престол их дедушки, короля Чарльза III.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Когда Меган Маркл впервые встретила принца Гарри в 2016 году, она уже была известной актрисой с преданной базой поклонников. В частности, звезда экрана снялась в сериале "Форс-мажоры".

Она описала свое решение как часть их с Гарри "истории любви", добавив: "Это наше общее имя как семьи, и, пожалуй, я не осознавала, какое значение это будет иметь для меня, пока у нас не родились дети".

Принц Уильям и принцесса Кейт последовали этому примеру, когда их дети пошли в школу, и Джордж, Шарлотта и Луи взяли фамилию Кембриджские — их титулы до смерти королевы Елизаветы II. Чарльз и Диана сделали подобный выбор, Уильям и Гарри использовали фамилию Уэльские во время школьных лет и службы в армии.

Напомним, почему Меган Маркл ранее покинула Канаду во время "Игр Непокоренных".

Также Фокус писал о подозрении Меган Маркл в плагиате.