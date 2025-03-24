Меган Маркл показала редкий снимок с дочерью и сыном (фото)

Бизнесвумен держала маленькую Лилибет на руках, а Арчи обнимал маму за ногу. Детей принц Гарри и Меган Маркл почти не показывают публике.

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Меган Маркл показала редкое фото с двумя своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Семейный кадр жена принца Гарри опубликовала в Instagram.

"Каждый день — это история любви", — написала герцогиня Сассекская, рекламируя свой бренд As ever.

На фото бизнесвумен держала маленькую Лилибет в шляпке на руках, а Арчи обнимал маму за ногу. Семья позировала в весеннем саду.

Меган Маркл с детьми

Лилибет родилась уже в США в 2021 году, став вторым ребенком принца Гарри и Меган Маркл. До этого королевская пара уже воспитывала сына Арчи, который появился на свет в Великобритании в 2019.

Герцог Сассекский и бывшая американская актриса поженились в 2018 году. В 2020 пара сложила королевские обязанности и перебралась на другой континент. Детей принц Гарри и Меган Маркл почти не показывают публике.

Ранее герцогиня говорила, почему хотела родить именно дочь.

"Возможность иметь собственную маленькую девочку — это особый момент для меня, ведь я много лет посвятила борьбе за права женщин. Я воспринимаю это как историю многих поколений. Арчи, конечно, тоже является частью этого, как и мой муж, но мне нравится думать о наследии, которое я могу оставить", — отмечала Меган.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: Archwell

Напомним, почему Меган Маркл сменила фамилию.

Также Фокус писал о том, почему Меган Маркл не попрощалась с королевой Елизаветой ІІ.