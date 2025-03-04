Меган Маркл призналась, почему всегда хотела родить дочь (фото)

Меган и Гарри воспитывают двоих детей. Арчи родился еще в Великобритании, Лилибет — уже в США.

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Меган Маркл рассказала, почему всегда хотела стать мамой дочери. Об этом пишет People.

Жена принца Гарри готовится к запуску собственного бренда As ever и премьере лайфстайл-шоу на Netflix под названием "С любовью, Меган".

Бывшая американская актриса призналась, что работа над новыми проектами была для нее непростым вызовом, однако благодаря любви и поддержке родных она нашла силы.

В частности, Меган Маркл поделилась, почему всегда мечтала о дочери.

Большую часть своей жизни герцогиня Сассекская посвятила борьбе за права женщин. Для нее возможность воспитать дочь и передать ей это наследство является особой миссией.

"Возможность иметь собственную маленькую девочку — это особый момент для меня, ведь я много лет посвятила борьбе за права женщин. Я воспринимаю это как историю многих поколений. Арчи, конечно, тоже является частью этого, как и мой муж, но мне нравится думать о наследии, которое я могу оставить", — сказала звезда сериала "Форс-мажоры".

Меган добавила, что для нее важно показать дочери пример мамы, которая работает, и научить Лилибет независимости.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archwell

Отметим, что Лилибет родилась уже в США в 2021 году, став вторым ребенком принца Гарри и Меган Маркл. До этого они уже воспитывали принца Арчи, который появился на свет еще в Великобритании в 2019.

Пара поженилась в 2018 году. В 2020 они сложили королевские обязанности и перебрались на другой континент. Детей Гарри и Меган почти не показывают поклонникам.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми на рождественской открытке Фото: Architectural Digest

Напомним, почему Меган Маркл сменила фамилию.

Также Фокус писал об особой просьбе сына принца Гарри и Меган Маркл.