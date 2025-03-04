Меган Маркл зізналася, чому зажди хотіла народити доньку (фото)

Меган та Гаррі виховують двох дітей. Арчі народився ще у Великій Британії, Лілібет — уже в США.

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Меган Маркл розповіла, чому завжди хотіла стати мамою доньки. Про це пише People.

Дружина принца Гаррі готується до запуску власного бренду As ever та прем'єри лайфстайл-шоу на Netflix під назвою "З любов’ю, Меган".

Колишня американська акторка зізналася, що робота над новими проєктами була для неї непростим викликом, проте завдяки любові та підтримці рідних вона знайшла сили.

Зокрема, Меган Маркл поділилася, чому завжди мріяла про доньку.

Більшу частину свого життя герцогиня Сассекська присвятила боротьбі за права жінок. Для неї можливість виховати доньку та передати їй цей спадок є особливою місією.

"Можливість мати власну маленьку дівчинку — це особливий момент для мене, адже я багато років присвятила боротьбі за права жінок. Я сприймаю це як історію багатьох поколінь. Арчі, звичайно, теж є частиною цього, як і мій чоловік, але мені подобається думати про спадок, який я можу залишити", — сказала зірка серіалу "Форс-мажори".

Меган додала, що для неї важливо показати доньці приклад мами, яка працює, та навчити Лілібет незалежності.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archwell

Зазначимо, що Лілібет народилася вже у США у 2021 році, ставши другою дитиною принца Гаррі та Меган Маркл. До цього вони вже виховували принца Арчі, який зʼявився на світ ще у Великій Британії у 2019.

Пара одружилася у 2018 році. У 2020 вони склали королівські обовʼязки та перебралися на інший континент. Дітей Гаррі та Меган майже не показують прихильникам.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми на різдвяній листівці Фото: Architectural Digest

Нагадаємо, чому Меган Маркл змінила прізвище.

Також Фокус писав про особливе прохання сина принца Гаррі та Меган Маркл.