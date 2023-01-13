Герцогские супруги отрицают все обвинения.

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Сотрудники Букингемского дворца обвиняют Меган Маркл в буллинге. Об этом пишет Page Six.

Валентин Лоу, автор книги "Придворные: интриги, амбиции и властные игроки, стоящие за домом Виндзоров", рассказывает, что уволившиеся работники дворца, утверждая, что над ними издевалась жена принца Гарри, продолжают настаивать на своем.

"Люди, с которыми я общался, совершенно до сих пор придерживаются своей истории, утверждая, что Меган издевалась над ними", – говорит он.

"Конечно, я не могу говорить об этом правду, потому что меня не было в комнате и я не слышал позиции Меган. Но мои источники все еще придерживаются своей истории", — добавляет королевский биограф.

За несколько дней до скандальной встречи Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри в 2021 году лондонская газета Times утверждала, что герцогиня Сассекская иногда доводила сотрудников до слез, пока жила в Кенсингтонском дворце.

Британская газета сообщила, что двое старших сотрудников дворца якобы были вынуждены уволиться с работы.

[ + – ] Меган Маркл

Позже Букингемский дворец объявил, что начнет расследование, но результаты не будут обнародованы.

"Они не хотят устраивать еще одну ссору с Гарри и Меган, это совершенно очевидно", — теоретизирует Лоу. "[The Palace] получил много критики от нас, СМИ, за то, что он не обнародовал это".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Королевские супруги, ушедшие с должности старших членов королевской семьи в январе 2020 года, решительно отрицают обвинения.

Напомним, принц Гарри рассказал о страстной ночи в отеле с возлюбленной в день годовщины смерти матери.

Также Фокус писал о том, что не так с постоянными откровениями принца Гарри и Меган Маркл.