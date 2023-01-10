Ложь, нестыковки и перекручивание: что не так с откровениями принца Гарри и Меган Маркл

Интервью герцогов Сассекских и книга принца Гарри заставили даже самых преданных их поклонников сомневаться в правдивости изложенных фактов о королевской семье Великобритании.

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Принц Гарри и Меган Маркл за последние пару лет наговорили столько всего о королевской семье и о своей тяжелой жизни при дворе, что даже скептики задались вопросом о том, где же тут правда, а где вымысел, тем более, что часто их заявления и откровения противоречат фактам, которые легко проверить. Авторы YouTube-канала Scandalous Media назвали самые яркие неувязки, напрямую противоречащие всем словам герцогов Сассекских.

1. Герцог и герцогиня Сассекские постоянно утверждали, что уехали в США, чтобы британская пресса и папарацци оставили их в покое, и в надежде построить спокойную жизнь без преследований, хайпа и излишней шумихи в прессе. Однако они сами же дали скандальное интервью Опре Уинфри, где раскрыли свои конфликты с королевской семьей, затем вышел сериал "Гарри и Меган", в котором они пустили журналистов в свой дом и мельчайшие подробности жизни вплоть до беременности Маркл. Далее – мемуары принца Гарри "Запасной". На страницах книги герцог раскрыл не только свои отношения с семьей, но и даже детали ссоры своей жены с Кейт Миддлтон, опубликовав их переписку. Все перечисленные моменты свидетельствуют о том, что паре нужно внимание публики, чтобы продолжать зарабатывать деньги, продавая скандалы вокруг королевской семьи.

[ + – ] В марте 2021 года пара дала первое скандальное интервью Опре Уинфри Фото: The Daily Mail

2. Расизм, о котором говорили Меган и Гарри в интервью Опре Уинфри в марте 2021-го, – всего лишь маркетинговый ход для привлечения внимания. Позже в сериале и в книге герцог Сассекский говорит, что поначалу его семья благосклонно приняла Меган Маркл, и вопроса о цвете кожи тогда ни у кого не стояло. Причина того, что позже британцы и члены королевской семьи невзлюбили американку, – явно не в расе.

3. Принц Гарри утверждает, что ему не нужна "институция", он хочет семью, мечтает вернуть брата и отца. При этом ни он, ни его жена не собираются отказываться от своих королевских титулов.

4. Автор книги "Запасной" утверждает, что не хочет никому навредить, однако его откровения уже обернулись массой вопросов к Букингемскому дворцу, оскорбили корола Карла III и принца Уильяма, повергли Кейт Миддлтон в уныние и задели королеву-консорта Камиллу. О разборках в королевской семье теперь не говорит разве что ленивый, а Гарри – главный ньюсмейкер последних пары недель.

5. Принц Гарри хочет, чтобы родня "взяла на себя ответственность" за содеянное, и потом они бы помирились, но через день заявляет, что не собирается возвращаться в Великобританию.

6. Скандальная пара жаловалась на то, что информацию о них сотрудники Букингемского дворца и даже члены семьи сливали СМИ, однако сами только то и делают, что торгуют скандальными откровениями из жизни монархов.

7. Принц Гарри и Меган утверждали, что американка, будучи беременной, не могла получить поддержку от семьи мужа и психотерапевтов. Однако буквально в следующем интервью герцог Сассекский говорит, что после драки с братом "звонит психотерапевту". Получается, помощь была всегда, необходимо было только набрать нужный номер.

8. Обвинения принца Гарри в адрес Уилла и Кейт, что они ответственны за выбор им костюма с нацистской символикой для вечеринки, не добавил авторитета младшему брату, который пытается переложить вину за то, что сделал сам, на кого-то другого.

[ + – ] Принц Гарри нашел что вменить брату и невестке Фото: Getty Images

9. Возвращаясь к тебе "сливов", авторы канада обращают внимание на тот факт, что, постоянно рассказывая об утечке информации о них, ни принц Гарри, ни Меган не назвали имени ни одного журналиста и не упомянули ни одной конкретной новости, которая была слита дворцом и нанесла им непоправимый ущерб.

10. Принц Гарри представил "Мегзит" как результат невыносимых страданий пары во дворце, но тут же герцоги Сассекские проговариваются, что давно планировали побег и хотели уехать в Африку. Но это оказалось слито в медиа, и уехать в Африку не удалось, поэтому им пришлось уехать в США.

Напомним, принц Гарри обнародовал переписку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которая закончилась ссорой герцогинь, а также рассказал о последних словах своей бабушки.