Принц Гарри уверен, что он и Меган Маркл не лишатся королевских титулов

Герцог Сассекский продолжает разоблачать королевскую семью, однако намерен сохранить все свои регалии.

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38-летний принц Гарри, ставший главным ньюсмейкером прошлой недели, продолжает подбрасывать новые дрова в костер скандала, разожженный в рамках промо-тура его мемуаров "Запасной". Герцог Сассекский дал несколько интервью, а некоторые отрывки из его книги уже попалив Сеть, вызвав неподдельный ажиотаж. Младший сын британского короля уже наговорил и написал немало того, что сильно ударит по репутации Букингемского двора и его родственников. Однако при всем при этом Гарри совершенно не боится последствий и не собирается отказываться от своего титула, как и его жена Меган Маркл, пишет Daily Mail.

Впервые в Великобритании стали призывать королеву лишить Сассексов их титулов ныне покойную королеву начали призывать еще тогда, когда Гарри и Меган решили сложить с себя королевские обязанности и уехать в США. Теперь же после открытого нападения на семью Карл III, по мнению королевских поклонников, просто обязан лишить сына и невестку титулов, которыми те пользуются. Опрос, проведенный в декабре, показал, что 98% участников по-прежнему хотят, чтобы пара была лишена своих титулов герцога и герцогини Сассекских, особенно на фоне документального сериала Netflix "Гарри и Меган".

[ + – ] Герцог и герцогиня Сассекские Фото: Getty

Принц во время интервью в программе "60 минут" на вопрос ведущего Андерсона Купера о том, почему он и Меган не отказались от своих титулов, ответил: "И какая разница?"

В свою очередь Андерсон отметил, что пару часто упрекали в том, что они "хотят отступить от институциональной роли", но все же хотят "быть такими публичными".

"Каждый раз, когда я пытался сделать это в частном порядке, происходили брифинги, утечки и подбрасывание историй против меня и моей жены. Знаешь, семейный девиз – никогда не жалуйся, никогда не объясняй. Но это всего лишь девиз, который не работает", – заявил принц.

Пара впервые сделала заявление о том, что собирается отказаться от своих королевских обязанностей, 8 января 2020 года. В совместном заявлении они написали, что пришли к решению после "многих месяцев размышлений и внутренних обсуждений".

Несмотря на то, что король никак не комментирует подобные призывы, при дворе этот вопрос остается открытым.

"Герцог Сассекский потратил значительное количество времени, подчеркивая, что он ничем не отличается от других, и нападая на учреждение, которое, по его словам, причинило ему столько боли. Растет ощущение, что если вам так не нравится учреждение, вам не следует иметь титулы. Они должны просто стать Гарри и Меган. И если они отказываются это сделать, им приходится объяснять, почему", – сказал журналистам высокопоставленный придворный.

Напомним, ранее принц Гарри рассказал о драке с Уильямом и о том, что во время службы в Афганистане убил 25 талибов.