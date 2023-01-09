Принц Гаррі впевнений, що він і Меган Маркл не втратять королівські титули

Герцог Сассекський продовжує викривати королівську родину, проте має намір зберегти всі свої регалії.

Related video

38-річний принц Гаррі, який став головним ньюсмейкером минулого тижня, продовжує підкидати нові дрова в багаття скандалу, розпалене в межах промо-туру його мемуарів "Запасний". Герцог Сассекський дав кілька інтерв'ю, а деякі уривки з його книги вже підпалили мережу, викликавши непідробний ажіотаж. Молодший син британського короля вже наговорив і написав чимало того, що вдарить по репутації Букінгемського двору та його родичів. Однак водночас Гаррі зовсім не боїться наслідків і не збирається відмовлятися від свого титулу, як і його дружина Меган Маркл, пише Daily Mail.

Уперше у Великій Британії стали закликати королеву позбавити Сассексів їхніх титулів нині покійну королеву ще тоді, коли Гаррі та Меган вирішили скласти із себе королівські обов'язки та виїхати в США. Тепер після відкритого нападу на сім'ю Карл III, на думку королівських шанувальників, просто зобов'язаний позбавити сина та невістку титулів, якими вони користуються. Опитування, проведене в грудні, показало, що 98% учасників, як і раніше, хочуть, щоб пара була позбавлена своїх титулів герцога та герцогині Сассекських, особливо на тлі документального серіалу Netflix "Гаррі та Меган".

[ + – ] Герцог і герцогиня Сассекські Фото: Getty

Принц під час інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на запитання ведучого Андерсона Купера про те, чому він і Меган не відмовилися від своїх титулів, відповів: "І яка різниця?"

Зі свого боку, Андерсон зазначив, що парі часто дорікали тим, що вони "хочуть відступити від інституційної ролі", але все ж таки хочуть "бути такими публічними".

"Щоразу, коли я намагався зробити це приватно, відбувалися брифінги, витоки та підкидання історій проти мене та моєї дружини. Знаєш, сімейний девіз — ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй. Але це лише девіз, який не працює", — заявив принц.

Пара вперше зробила заяву про те, що має намір відмовитися від своїх королівських обов'язків, 8 січня 2020 року. У спільній заяві вони написали, що дійшли рішення після "багатьох місяців роздумів і внутрішніх обговорень".

Незважаючи на те, що король ніяк не коментує такі заклики, при дворі це питання залишається відкритим.

"Герцог Сассекський витратив значну кількість часу, наголошуючи, що він нічим не відрізняється від інших, і нападаючи на установу, яка, за його словами, завдала йому стільки болю. Зростає відчуття, що якщо вам так не подобається установа, вам не слід мати титули. Вони повинні просто стати Гаррі та Меган. І якщо вони відмовляються це зробити, їм доводиться пояснювати, чому", — сказав журналістам високопосадовець.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі розповів про бійку з Вільямом і про те, що під час служби в Афганістані вбив 25 талібів.