Меган Маркл и принц Гарри намерены требовать извинений от королевской семьи

Накануне вышли последние серии скандальной документальной картины супругов.

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Принц Гарри и Меган Маркл намерены требовать извинений у королевской семьи за все оскорбления. Об этом пишет The Times.

Герцоги Сассекские планируют встретиться с членами королевской семьи Великобритании и потребовать извинений за ставшие публичными скандалы и оскорбления.

"Это как жить в мыльной опере, где все остальные воспринимают вас как развлечение", — описывал ранее принц Гарри жизнь в королевской семье.

Накануне состоялся релиз последних серий скандальной документальной картины герцогских супругов о жизни в Букингемском дворце. В сериале от Netflix сын короля Карла ІІІ и бывшая американская актриса рассказали о своем знакомстве и начале романтических отношений в 2016 году.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кроме этого, герцоги Сассекские подняли вопрос травли Меган Маркл в прессе. А принц Гарри обвинил известный британский таблоид в выкидыше у его жены в 2020. В том же году сын покойной принцессы Дианы и американская актриса сложили королевские обязанности и переехали в США.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Сассекские представили праздничную открытку к Рождеству 2022.

Также Фокус писал о реакции Элизабет Херли на слухи, будто именно с ней принц Гарри лишился девственности в подростковом возрасте.