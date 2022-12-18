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Стиль життя

Меган Маркл та принц Гаррі мають намір вимагати вибачень від королівської родини

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Напередодні вийшли останні серії скандальної документальної картини подружжя.

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Принц Гаррі та Меган Маркл мають намір вимагати вибачень у королівської родини за всі образи. Про це пише The Times.

Герцоги Сассекські планують зустрітися з членами королівської родини Великобританії та вимагати вибачень за скандали та образи, що стали публічними.

"Це як жити в мильній опері, де всі інші сприймають вас як розвагу", — описував раніше принц Гаррі життя в королівській родині.

Напередодні відбувся реліз останніх серій скандальної документальної картини герцогського подружжя про життя в Букінгемському палаці. У серіалі від Netflix син короля Карла ІІІ та колишня американська акторка розповіли про своє знайомство та початок романтичних стосунків у 2016 році.

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Окрім цього, герцоги Сассекські порушили питання цькування Меган Маркл у пресі. А принц Гаррі звинуватив відомий британський таблоїд у викидні у його дружини у 2020 році. У тому ж році син покійної принцеси Діани та американська акторка склали королівські обов'язки та переїхали до США.

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські представили святкову листівку до Різдва 2022.

Також Фокус писав про реакцію Елізабет Герлі на чутки, начебто саме з нею принц Гаррі позбувся цноти в підлітковому віці.