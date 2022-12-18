Меган Маркл та принц Гаррі мають намір вимагати вибачень від королівської родини
Напередодні вийшли останні серії скандальної документальної картини подружжя.
Принц Гаррі та Меган Маркл мають намір вимагати вибачень у королівської родини за всі образи. Про це пише The Times.
Герцоги Сассекські планують зустрітися з членами королівської родини Великобританії та вимагати вибачень за скандали та образи, що стали публічними.
"Це як жити в мильній опері, де всі інші сприймають вас як розвагу", — описував раніше принц Гаррі життя в королівській родині.
Напередодні відбувся реліз останніх серій скандальної документальної картини герцогського подружжя про життя в Букінгемському палаці. У серіалі від Netflix син короля Карла ІІІ та колишня американська акторка розповіли про своє знайомство та початок романтичних стосунків у 2016 році.
Окрім цього, герцоги Сассекські порушили питання цькування Меган Маркл у пресі. А принц Гаррі звинуватив відомий британський таблоїд у викидні у його дружини у 2020 році. У тому ж році син покійної принцеси Діани та американська акторка склали королівські обов'язки та переїхали до США.
Нагадаємо, герцоги Сассекські представили святкову листівку до Різдва 2022.
Також Фокус писав про реакцію Елізабет Герлі на чутки, начебто саме з нею принц Гаррі позбувся цноти в підлітковому віці.