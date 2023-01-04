Принц Гарри испортит Кейт Миддлтон ее день рождения

В день рождения Кейт на двух телеканалах выйдет интервью принца Гарри, которое вряд ли обойдется без новых скандальных откровений о семье.

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9 января принцесса Уэльская Кэтрин отметит свой 41-ый день рождения, однако вряд ли ее настроение будет праздничным, учитывая, что уже 10 января выходит книга принца Гарри "Запасной", где, среди прочего, упоминается и о ней, пишет Hello.

Рождественские каникулы Кейт провела со своей семьей в Норфолке, присоединившись к королю Чарльзу и королеве-консорту Камилле в Сандрингеме на Рождество, а также посетила с мужем и всеми детьми праздничную службу на Рождество. Кроме того, королевская семья побывала в тематическом парке "Лапландия", а Уильям покатал жену на автомобиле Джеймса Бонда Aston Martin DBX707.

В прошлом году 40-летие Кэтрин ознаменовалось тем, что Кенсингтонский дворец представил три портрета тогда еще герцогини Кембриджской.

Где и как принцесса Уэльская будет отмечать свой день рождения в этом году, пока не сообщается, однако доподлинно известно, что 9 января на ITV1 и на CBS выйдут интервью принца Гарри, которые он дал в рамках промо-тура своих мемуаров.

Похоже, герцог готов рассказать о своих натянутых отношениях с братом Уильямом и отцом, королем Карлом III.

"Я хочу семью, а не учреждение. Я хотел бы вернуть своего отца, я хотел бы вернуть своего брата", – говорит он журналисту.

Напомним, принца Гарри уличили во лжи о королевской семье, а ранее он рассказал неправду о своей покойной бабушке. По мнению обозревателей, принц Уильям никогда не помирится со своим братом, потому что тот посмел зацепить не только его, но и его жену Кэтрин.