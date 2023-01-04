Принца Гарри снова уличили во лжи о королевской семье

Принц Гарри заявил, что его отец и брат совершенно не готовы к примирению с ним.

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Принц Гарри, который занят сейчас в промо-туре своей книги "Запасной", активно раздает интервью, раскрывая все больше и больше секретов королевской семьи. Однако чем резче заявления герцога Сассекского, тем более активно реагируют на них журналисты и эксперты, освещающие жизнь королевских особ. В частности они раскритиковали Гарри за его слова о том, что потенциальное воссоединение с его семьей за океаном не предвидится, поскольку его отец и брат "абсолютно не готовы к примирению", сообщает Mirror.

Однако инсайдеры из Букингемского дворца назвали эти слова чушью и заявили, что Гарри и его жена Меган получили открытое приглашение присоединиться к остальной части семьи на Рождество, несмотря на выход скандального сериала "Гарри и Меган".

"Необходима определенная смелость, чтобы сказать, что, когда его отец пригласил его остаться в своем доме, когда он был в Великобритании, пригласил его провести Рождество с остальной семьей и продолжал делать публичные заявления в поддержку. Король был опечален тем, что у него не было возможности проводить время со своими внуками. Он всегда оставлял дверь открытой для своего сына и будет продолжать это делать", – сообщил источник.

Некоторые королевские эксперты высказали предположения, что и без того напряженные отношения между Гарри и остальной частью его семьи могут стать еще более испорченными после публикации его мемуаров. Инсайдеры опасаются, что герцог Сассекский и его брат Уильям, принц Уэльский, "никогда не помирятся" после того, как книга "Запасной" поступит в продажу, поскольку там будут язвительные нападки на него и его жену Кейт:

"В целом, я думаю, что книга будет хуже для них, чем ожидает королевская семья. Все обнажено. Чарльз выходит из этого лучше, чем он ожидал, но это тяжело для Уильяма, в частности, и даже Кейт получает что-то вроде залпа. Есть эти мельчайшие подробности и описание драки между братьями. Я лично не понимаю, как Гарри и Уильям смогут помириться после этого".

Мемуары были написаны принцем Гарри в соавторстве с Дж. Р. Мерингером, а часть доходов герцог пожертвовал на благотворительность.

Напомним, Кейт Миддлтон чувствует себя преданной из-за мемуаров принца Гарри.