Принц Гарри решил окончательно разорвать связи с братом: при чем тут Кейт Миддлтон

Мемуары Гарри включают в себя моменты, о которых принц Уильям не желал бы распростряняться. Более того, они затрагивают и принцессу Уэльскую, что наследник престола вряд ли сможет простить своему брату.

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После выхода мемуаров принца Гарри под названием "Запасной" (Spare), запланированного на 10 января, он никогда больше не помирится со своим братом Уильямом, пишет Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдера, в своей книге герцог Сассекский откровенно "отпускает короля Чарльза легко, но жестко относится к Уильяму" и даже затрагивает Кейт".

"В целом, я думаю, что книга будет хуже для них, чем этого ожидает королевская семья. Все обнажено. Чарльз выходит из этого лучше, чем он ожидал, но это тяжело для Уильяма, в частности, и даже Кейт получает что-то вроде залпа. Есть эти мельчайшие подробности и описание драки между братьями. Я лично не понимаю, как Гарри и Уильям смогут помириться после этого", – отметил источник, знакомый с текстом.

Мемуары Гарри были написаны в соавторстве с Дж. Р. Мерингером, журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии, который ранее написал биографию звезды американского тенниса Андре Агасси. Принц лично запишет аудиоверсию книги и пожертвует часть доходов от работы на благотворительность.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Откровения Гарри выходят всего через несколько недель после трансляции сериала Netflix "Гарри и Меган", в шести сериях которого было немало отсылок к королевской семье и жалоб Сассексов на непонимание их при дворе, отсутствие помощи и тому подобное. Букингемский дворец не стал комментировать признания пары, предпочтя сохранить молчание, однако король Карл III не пригласил младшего сына и его жену на семейный рождественский ужин. Правда, Его Величество дал понять, что не против видеть Гарри и Меган на своей коронации в следующем году.

"Запасной" – первая из четырех книг, контракт на которые в 2021 году пара подписала с издательством Penguin Random House, получив аванс в 20 миллионов долларов. Герцог Сассекский собирается начать рекламную кампанию 8 декабря с интервью для флагманского американского шоу "60 минут". Он также даст интервью Тому Брэдби из ITV в Великобритании.

По слухам, Меган Маркл тоже подумывает написать свою версию воспоминаний о жизни в королевской семье и "не оставить камня на камне".

"Честно говоря, меня бы удивило, если бы Меган не опубликовала свою собственную историю. "Запасной" – это явно шанс принца Гарри рассказать о себе, но ее шанс не менее убедителен. Я имею в виду, сколько актрис выходят замуж за принца? Если она питает политические амбиции, это имело бы еще больший смысл", – заявил инсайдер, отметив, что президенты Билл Клинтон, Барак Обама и Дональд Трамп написали книги, в которых изложили свои убеждения, прежде чем объявить о претензиях на Белый дом.

Напомним, Кейт Миддлтон чувствует себя преданной и оскорбленной после выхода сериала "Гарри и Меган", а принца Гарри уличили во лжи о его покойной бабушке-королеве.