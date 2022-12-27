Карл III хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Монарх готов протянуть младшему сыну и его жене "оливковую ветвь", несмотря на все скандалы. Он намерен позвать пару на коронацию.

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Несмотря на все откровения принца Гарри и Меган Маркл в нашумевшем документальном сериале Netflix, где те очень нелицеприятно высказывались о своих британских родственниках, королевская семья не стала комментировать ничего из сказанного. Более того, Карл III намерен пригласить герцогов Сассекских на свою коронацию в следующем году, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

На данный момент приглашения еще не разосланы, однако известно, что монарх сказал Гарри и Меган, что будет рад видеть их на этом историческом событии.

Тем временем в Великобритании участились призывы лишить младшего сына Карла III и его невестку королевских титулов. По словам биографа Салли Беделл Смит, Гарри "непреднамеренно дал отцу возможность" отобрать титулы у него и его жены.

"Титулов Сассексы могут лишиться. Вопрос в том, как сделать это лучше всего. Кроль определенно имеет на это право", – заявила она.

Подготовка к коронации, которая будет отражать историческую традицию и желание Карла провести современную церемонию, представляющую более скромную монархию, быстро продвигаются вперед. The Mail стало известно, что король и королева-консорт недавно посетили Вестминстерское аббатство в рамках масштабной подготовки к этому событию.

Корону Святого Эдуарда уже привезли из лондонского Тауэра, чтобы изменить ее размер.

Напомним, ранее монарх не пригласил Гарри и Меган на рождественский ужин в Сандрингеме, а Букингемский дворец отказался комментировать слова Сассексов о том, что они ждут извинений от королевской семьи, о чем те заявили в сериале.