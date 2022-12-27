Карл III хоче помиритися з принцом Гаррі та Меган Маркл

Монарх готовий простягнути молодшому синові та його дружині "оливкову гілку", незважаючи на всі скандали. Він має намір покликати пару на коронацію.

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Незважаючи на всі одкровення принца Гаррі та Меган Маркл у гучному документальному серіалі Netflix, де ті дуже неприємно висловлювалися про своїх британських родичів, королівська родина не стала коментувати нічого зі сказаного. Більше того, Карл III має намір запросити герцогів Сассекських на свою коронацію наступного року, пише Daily Mail із посиланням на свої джерела.

На даний момент запрошення ще не розіслані, проте відомо, що монарх сказав Гаррі та Меган, що буде радий бачити їх на цій історичній події.

Тим часом у Великій Британії почастішали заклики позбавити молодшого сина Карла III та його невістку королівських титулів. За словами біографа Саллі Беделл Сміт, Гаррі "ненавмисно дав батькові можливість" відібрати титули у нього та його дружини.

"Титулів Сассекси можуть позбутися. Питання в тому, як зробити це найкраще. Король безперечно має на це право", — заявила вона.

Підготовка до коронації, яка відображатиме історичну традицію та бажання Карла провести сучасну церемонію, що представляє скромнішу монархію, швидко просуваються вперед. The Mail стало відомо, що король і королева-консорт нещодавно відвідали Вестмінстерське абатство у рамках масштабної підготовки до цієї події.

Корону Святого Едуарда вже привезли з лондонського Тауера, щоб змінити її розмір.

Нагадаємо, раніше монарх не запросив Гаррі і Меган на різдвяну вечерю в Сандрінгемі, а Букінгемський палац відмовився коментувати слова Сассексів про те, що вони чекають на вибачення від королівської родини, про що ті заявили в серіалі.