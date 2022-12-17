Карл III чітко вказав принцу Гаррі та Меган Маркл на їхнє місце у королівській родині

Герцоги Сассекські спалили всі мости з родиною монарха після виходу скандального серіалу Netflix.

Related video

Серіал "Гаррі та Меган" від Netflix, в якому, серед іншого, герцоги Сассекські знову неприємно висловилися на адресу високопоставлених британських родичів, схоже, поставив жирну крапку у стосунках Букінгемського палацу з парою. Король Карл III вирішив показати, хто є хто у королівській родині і демонстративно не запросив пару на Різдво, повідомляє The Sun.

Монарша пара влаштовують перше сімейне святкування Різдва в Сандрінгемі в новому статусі і після смерті королеви, запросивши на неї всіх родичів, включаючи опального принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон. Серед тих, кого інсайдери охрестили членами "вірної родини", очікуються також син королеви-консорта Камілли Том Паркер Боулз та її дочка Лаура Лопес. У списку запрошених є Майк Тіндалл та Зара Філліпс зі своїми дітьми, принц та принцеса Уельські та інші.

[ + – ] Королівська родина на концерті гімнів у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty

"Камілла дуже хоче, щоб її сім'я знаходилася в самому серці Різдва, тим більше що у Чарльза не буде там його молодшого сина. Це надзвичайно важливе Різдво настане лише через кілька місяців після того, як вони востаннє зібралися на похорон королеви. Минулого Різдва сім'я відчайдушно намагалася розібратися з принцом Ендрю та його справою про сексуальне насильство, а потім стався інцидент з непроханим гостем, який проніс арбалет у Віндзорський замок. Ми бачили єднання на концерті гімнів принцеси Уельської цього тижня, і Різдво пройде", — наголосив інсайдер.

Після такого кроку короля багато хто очікує, що він все ж таки відреагує на заклики шанувальників монаршої родини і позбавить принца Гаррі та Меган Маркл їхніх титулів.

Раніше ми писали, чому, на думку королівських експертів, відновлення дружніх стосунків між принцами Вільямом та Гаррі більше неможливе.

Нагадаємо, принц Гаррі звинуватив у викидні у Меган британські таблоїди, а також пара поскаржилася на надто маленький будинок, у якому жила у Великій Британії.