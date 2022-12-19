Інсайдери розповіли про реакцію королівської родини на вимоги Сассексів про вибачення

Букінгемський палац тонко натякнув на свою позицію щодо таких вимог.

Related video

Слова принца Гаррі та Меган Маркл про те, що вони сподіваються на вибачення з боку британської королівської родини, спантеличили Букінгемський палац, повідомляє The Sun.

Як відомо, Гаррі та Меган "хочуть отримати власні вибачення" після того, як леді Сьюзан Гассі зустрілася з босом благодійної організації Нгозі Фулані для переговорів про "примирення" в королівській резиденції цього тижня. 83-річна жінка, яка служила покійній королеві протягом шести десятиліть і є хрещеною матір'ю принца Вільяма, пішла зі своєї почесної посади "з негайним набранням чинності" на тлі запеклого протесту після того, як міс Фулані написала у Twitter, що на королівському прийомі леді Сьюзен неодноразово запитувала її: "Звідки ви насправді родом?"

Скандал, а також втручання принца Вільяма, в якому його офіс розкритикував "неприйнятні коментарі" його хрещеної матері та заявив, що "расизму немає місця в нашому суспільстві", спонукав леді Сьюзен піти у відставку та вибачитися перед Фулані.

Надихнувшись, герцоги Сассекські тепер також вимагають від палацу вибачень, перш ніж вони розглянуть можливість відвідування коронації короля Карла III наступного року.

За словами інсайдерів, члени королівської родини спантеличені тим, що пара хоче зустрітися, щоб обговорити свої претензії, та "відмовляються відповідати", поки Гаррі та Меган також не визнають свої власні помилки. Одне з джерел стверджує, що немає жодних шансів на те, що королівська родина зробить перший крок до примирення.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть, щоб члени королівської родини попросили в них вибачення

"Король не хоче вплутуватися в публічну бійку", — заявив один інсайдер, а другий поцікавився, хто перед ким має насправді вибачатися після виходу шестисерійного серіалу "Гаррі та Меган", який багато хто вже розцінив як безпрецедентну атаку на "Фірму".

"Що має статися, то це визнання того, що з обох боків були помилки, і як тільки це зізнання буде зроблено, це може прокласти шлях до примирення. Але Карл знає, що розділена монархія — це не та монархія, яку хоче бачити. Гаррі чудово знає, що Вільям не збирається мстити. Я думаю, що позиція Палацу — ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати в цьому випадку, є абсолютно правильною стратегією, тому що, якщо вони прокоментують, вони тільки підкинуть дров у вогонь. Я думаю, що мовчання — це гідне мовчання", — заявила Кеті Ніколл, королівська редакторка Vanity Fair.

Отже, у Букінгемському палаці дали зрозуміти, що із Сассексами зустрічатися ніхто не планує, як і не збирається коментувати серіал, що вийшов на Netflix.

Нагадаємо, король Карл III вказав Гаррі та Меган на їхнє місце в сім'ї, не запросивши пару з дітьми на традиційну різдвяну вечерю в Сандрінгемі. Він також відреагував на вихід серіалу.