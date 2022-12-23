Кейт Миддлтон чувствует себя "преданной" из-за сериала принца Гарри и Меган Маркл

Между тем, принц Уильям отмечал, что никогда не будет смотреть картину брата и его жены.

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Кейт Миддлтон чувствует себя "преданной" после выхода документального сериала принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

Инсайдеры сообщают, что картина от Netflix "Гарри и Меган" очень расстроила принцессу Уэльскую.

"Кейт чувствует себя обиженной и преданной из-за того, что Гарри тоже сделал бы это с ней, особенно потому, что они были когда-то настолько близки", — отметил источник.

Что касается реакции принца Уильяма на сериал из шести эпизодов, издание сообщило, что принц Уэльский "не планирует выдвигать свою точку зрения или открыто мстить".

Инсайдер добавил: "Он сохраняет достоинство и продолжает работу".

[ + – ] Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

В частности, источники ранее сообщали, что принц и принцесса Уэльские не собираются смотреть скандальный сериал герцогов Сассекских.

"Помощники Уильяма и Кейт проинформировали их о шоу, но не ожидайте, что пара сядет в своем коттедже с миской попкорна, чтобы настроиться на себя", — отметил инсайдер.

38-летний принц Гарри и 41-летняя Меган Маркл неоднократно говорили о принце и принцессе Уэльских на протяжении всего документального проекта.

[ + – ] Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская посадила дерево в честь покойной королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал об особом рождественском подарке Кейт Миддлтон от ее мужа.