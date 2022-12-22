Кейт Миддлтон посадила дерево в честь покойной королевы Елизаветы II (фото)

Жена принца Уильяма ввела традиционный концерт Together at Christmas.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посадила дерево в честь покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Жена принца Уильяма ввела традиционный концерт Together at Christmas, а теперь в рамках инициативы Queen's Green Canopy приняла участие в посадке деревьев во дворе Вестминстерского аббатства.

Особенно ценно то, что мама трех собственноручно посадила дерево в честь Ее Величества Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Twitter Westminster Abbey

После смерти 96-летнего британского монарха принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые королевские титулы и значительное состояние. После этого, как сообщали королевские инсайдеры, супруги задумались о четвертом ребенке.

Впоследствии пресса сообщала о том, что принцесса Уэльская беременна, и они с принцем Уильямом даже успели рассказать радостную новость королеве Елизавете II. Впрочем, официально будущее пополнение в семье пара пока не подтвердила.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Twitter Westminster Abbey

Сейчас сын британского короля и его жена воспитывают троих детей — принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту.

Напомним, принцесса Уэльская получила новый титул от короля Карла ІІІ.

Также Фокус писал об особенном рождественском подарке для Кейт Миддлтон от принца Уильяма.