Кейт Миддлтон получила новый титул от короля

Ранее этот статус принадлежал принцу Уильяму.

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Король Карл III пожаловал своей невестке Кейт Миддлтон новый титул, который ранее принадлежал принцу Уильяму. Он назначил принцессу Уэльскую почетным полковником ирландской гвардии. Эта роль как нельзя лучше подходит Кэтрин, которая вместе с мужем поздравляла этот гвардейский полк в честь Дня Святого Патрика с тех пор, как в 2011 году пришла в королевскую семью, пишет People.

На парадах Кейт обычно надевает зеленый костюм, чтобы поприветствовать ирландских гвардейцев.

Ранее, как уже упоминалось, этот титул носил принц Уильям. Королева Елизавета II назвала своего внука почетным полковником ирландской гвардии в 2011 году, всего за два месяца до его свадьбы. В Вестминстерском аббатстве на венчании принц был одет в красную форму офицера ирландской гвардии.

Что касается принца Уэльского, то теперь у него новые обязанности. Король объявил своего сына полковником валлийской гвардии, что соответствует его новому титулу.

Новую роль взяла на себя и королева-консорт Камилла. Ее супруш утвердил ее в звании полковника гренадерской гвардии. Ранее этот титул принадлежал принцу Эндрю, который лишился его после секс-скандала.

Напомним, после смерти королевы принц Уильям и Кейт Миддлтон получили титулы принца и принцессы Уэльских, а также герцогов Корнуолльских и Кембриджских.

Напомним, почему Кейт Миддлтон и принца Уильяма не было на рождественском ланче короля в Виндзорском замке.