Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили рождественский семейный ужин короля Карла III

Рождественские праздники принц и принцесса Уэльские решили провести по старой семейной традиции.

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Король Карл III и его жена, королева-консорт Камилла устроили рождественский семейный ужин в Виндзорском замке, куда близких родственников. Среди присутствующих были Анна и Тимоти Лоуренс, Майк и Зара Тиндалл со своими детьми, принц Эдвард и Софи Уэссекская и их дочь леди Луиза. Однако многие заметили, что там не было принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми, что встревожило фанатов королевской семьи, пишет Hello.

На самом деле ни о каких размолвках в семье речи не идет. Принц и принцесса Уэльские отправились в свою резиденцию Анмер-холл в Норфолке, где всегда проводили Рождество с детьми. Сейчас у Джорджа, Шарлотты и Луи школьные каникулы, поэтому семья решила собраться в семейном гнезде.

СМИ пишут о том, что Кейт и Уильям уже приглашены королем и королевой приглашены на Рождество в поместье Сандрингем, где в свое время традиционные праздничные собрания проводила покойная Елизавета II. Есть большая вероятность того, что вся семья Уэльсов посетит рождественскую службу там же. Особый интерес у публики вызывает четырехлетний принц Луи, которы уже стал звездой Платинового юбилея королевы. Ему сейчас столько же лет, сколько было Шарлотте, когда родители впервые взяли ее на службу в церковь.

Традиционно дети посещали службу только тогда, когда они были немного старше. Принцу Уильяму было пять лет, а принцу Гарри — семь. Однако принц Уильям и Кейт взяли с собой принцессу Шарлотту, когда она была совсем малышкой.

Напомним, король показал принцу Гарри и Меган Маркл их место в королевской семье. Раньше сообщалось, почему мир между принцем Уильямом и его младшим братом больше невозможен.