Принц Вільям і Кейт Міддлтон пропустили різдвяну сімейну вечерю короля Карла III

Різдвяні свята принц і принцеса Уельські вирішили провести за старою сімейною традицією.

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Король Карл III і його дружина королева-консорт Камілла влаштували різдвяну сімейну вечерю у Віндзорському замку, куди запросили близьких родичів. Серед присутніх були Анна й Тімоті Лоуренс, Майк і Зара Тіндалл зі своїми дітьми, принц Едвард і Софі Вессекські та їхня дочка леді Луїза. Проте багато хто помітив, що там не було принца Вільяма та Кейт Міддлтон із дітьми, що стривожило фанатів королівської родини, пише Hello.

Насправді ні про які сварки в сім'ї не йдеться. Принц і принцеса Уельські вирушили до своєї резиденції Анмер-хол у Норфолку, де завжди проводили Різдво з дітьми. Зараз у Джорджа, Шарлотти й Луї шкільні канікули, тож родина вирішила зібратися в сімейному гнізді.

ЗМІ пишуть про те, що Кейт і Вільям уже запрошені королем і королевою на Різдво в маєток Сандрінгем, де свого часу традиційні святкові збори проводила покійна Єлизавета ІІ. Є велика ймовірність того, що вся родина Уельсів відвідає різдвяну службу там же. Особливий інтерес у публіки викликає чотирирічний принц Луї, котрий уже став зіркою Платинового ювілею королеви. Йому зараз стільки ж років, скільки було Шарлотті, коли батьки вперше взяли її на службу до церкви.

Традиційно діти відвідували службу лише тоді, коли вони були трохи старшими. Принцу Вільяму було п'ять років, а принцу Гаррі — сім. Проте принц Вільям і Кейт взяли із собою принцесу Шарлотту, коли вона була зовсім малесенькою.

Нагадаємо, король показав принцу Гаррі та Меган Маркл їхнє місце в королівській родині. Раніше повідомлялося, чому мир між принцом Вільямом і його молодшим братом більше неможливий.