Кейт Міддлтон отримала новий титул від короля

Раніше цей статус належав принцу Вільяму.

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Король Карл III надав своїй невістці Кейт Міддлтон новий титул, який раніше належав принцу Вільяму. Він призначив принцесу Уельську почесним полковником ірландської гвардії. Ця роль якнайкраще підходить Кетрін, яка разом із чоловіком вітала цей гвардійський полк із днем Святого Патрика з того часу, як у 2011 році прийшла до королівської родини, пише People.

На парадах Кейт зазвичай одягає зелений костюм, щоб привітати ірландських гвардійців.

Раніше, як згадувалося, цей титул носив принц Вільям. Королева Єлизавета II назвала свого онука почесним полковником ірландської гвардії у 2011 році, лише за два місяці до його весілля. У Вестмінстерському абатстві на вінчанні принц був одягнений у червону форму офіцера ірландської гвардії.

Щодо принца Уельського, то тепер у нього нові обов'язки. Король оголосив свого сина полковником валлійської гвардії, що відповідає його новому титулу.

Нову роль взяла він і королева-консорт Камілла. Її чоловік затвердив її в званні полковника гренадерської гвардії. Раніше цей титул належав принцу Ендрю, який втратив його після секс-скандалу.

Нагадаємо, після смерті королеви принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали титули принца та принцеси Уельських, а також герцогів Корнуолльських і Кембриджських.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон і принца Вільяма не було на різдвяному ланчі короля у Віндзорському замку.