Королевская семья Великобритании имеет традицию обмениваться недорогими подарками перед новогодними праздниками.

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Стало известно, что принц Уильям всегда дарит Кейт Миддлтон на Рождество. Об этом пишет Мirror.

Как оказалось, помимо обмена дешевыми подарками в канун рождественских праздников, принцесса Уэльская также получает от своего мужа один стабильный роскошный презент.

"Настоящие" подарки члены королевской семьи дарят друг друга в рождественское утро.

"Когда я вижу Кейт в новом колье, знаю, что это рождественский сюрприз от Уильяма. Конечно, они никогда об этом не расскажут", — отметил дворецкий Грант Харрольд.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Они воспитывают трех общих детей — принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту.

Также сообщалось о вероятной четвертой беременности супруги будущего короля Великобритании. Впрочем, официально супруги не подтвердили домыслы в прессе.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года принц Уильям и его жена получили новые титулы и значительное состояние. Теперь супруги стали принцем и принцессой Уэльской. Кэтрин Миддлтон получила такой титул, какой был когда-то у покойной принцессы Дианы.

Напомним, дочь принца и принцессы Уэльских, семилетняя Шарлотта повторила образ своей мамы.

Также Фокус писал о новом королевском титуле Кейт Миддлтон.