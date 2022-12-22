Королівська родина Великобританії має традицію обмінюватися недорогими подарунками перед новорічними святами.

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Стало відомо, що принц Вільям завжди дарує Кейт Міддлтон на Різдво. Про це пише Мirror.

Як виявилося, окрім обміну дешевими подарунками напередодні різдвяних свят, принцеса Уельська також отримує від свого чоловіка один стабільний розкішний презент.

"Справжні" подарунки члени королівської родини дарують одне одного в різдвяний ранок.

"Коли я бачу Кейт у новому кольє, то знаю, що це різдвяний сюрприз від Вільяма. Звісно, вони ніколи про це не розкажуть", — зазначив дворецький Грант Харрольд.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей — принца Джорджа, принца Луї та принцесу Шарлотту.

Також повідомлялося про ймовірну четверту вагітність дружини майбутнього короля Великобританії. Втім, офіційно подружжя не підтвердило домислів у пресі.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 принц Вільям та його дружина отримали нові титули та значні статки. Тепер подружжя стало принцом та принцесою Уельською. Кетрін Міддлтон отримала такий титул, який був колись у покійної принцеси Діани.

Нагадаємо, донька принца та принцеси Уельських, семирічна Шарлотта повторила образ своєї мами.

Також Фокус писав про новий королівський титул Кейт Міддлтон.