Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Принцеса Шарлотта повторила образ Кейт Міддлтон (фото)

Принцеса Шарлотта, Принцеса Шарлотта новий титул, Принцеса Шарлотта повторила образ кейт міддлтон, Принцеса Шарлотта принц джордж
Фото: Getty Images | Принцеса Шарлотта

Королівська родина відвідала особливу різдвяну службу.

Related video

Принцеса Шарлотта повторила образ Кейт Міддлтон. Про це пише Grazia Мagazine.

Принц та принцеса Уельські напередодні разом з дітьми відвідали особливу різдвяну службу у Вестмінстерському абатстві. Королівська родина обрала для виходу парні святкові образи.

Кетрін Міддлтон була одягнута у сукні-пальті винного відтінку, додавши до нього клатч та замшеві туфлі-човники в тон основного образу.

Тим часом семирічна Шарлотта повторила образ матері та продемонструвала бордове пальто та чорні лаковані туфельки.

Принцеса Шарлотта і принц Джордж Fullscreen
Принцеса Шарлотта і принц Джордж
Фото: Getty Images

Принц Вільям та старший син подружжя принц Джордж були одягнуті у класичні темні костюми. То ж уся родина продемонструвала парні образи у схожих тонах.

Служба у Вестмінстерському абатстві цього року була особливою, адже відбулася без королеви Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 у замку Балморал, Шотландія.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Fullscreen
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми
Фото: вулкан

Після смерті 96-річного монарха принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали нові королівські титули та численні статки. Повідомлялося, що подружжя очікує на четверту дитину. Втім, офіційно вони не коментували домислів у пресі.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта може стати герцогинею Единбурзькою.

Також Фокус писав про особливу брошку принцеси Шарлотти, яку вона надягнула на похорон своєї прабабусі.