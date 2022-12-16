Принцеса Шарлотта повторила образ Кейт Міддлтон (фото)

Королівська родина відвідала особливу різдвяну службу.

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Принцеса Шарлотта повторила образ Кейт Міддлтон. Про це пише Grazia Мagazine.

Принц та принцеса Уельські напередодні разом з дітьми відвідали особливу різдвяну службу у Вестмінстерському абатстві. Королівська родина обрала для виходу парні святкові образи.

Кетрін Міддлтон була одягнута у сукні-пальті винного відтінку, додавши до нього клатч та замшеві туфлі-човники в тон основного образу.

Тим часом семирічна Шарлотта повторила образ матері та продемонструвала бордове пальто та чорні лаковані туфельки.

[ + – ] Принцеса Шарлотта і принц Джордж Фото: Getty Images

Принц Вільям та старший син подружжя принц Джордж були одягнуті у класичні темні костюми. То ж уся родина продемонструвала парні образи у схожих тонах.

Служба у Вестмінстерському абатстві цього року була особливою, адже відбулася без королеви Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 у замку Балморал, Шотландія.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: вулкан

Після смерті 96-річного монарха принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали нові королівські титули та численні статки. Повідомлялося, що подружжя очікує на четверту дитину. Втім, офіційно вони не коментували домислів у пресі.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта може стати герцогинею Единбурзькою.

Також Фокус писав про особливу брошку принцеси Шарлотти, яку вона надягнула на похорон своєї прабабусі.