Принцеса Шарлотта повторила образ Кейт Міддлтон (фото)
Королівська родина відвідала особливу різдвяну службу.
Принцеса Шарлотта повторила образ Кейт Міддлтон. Про це пише Grazia Мagazine.
Принц та принцеса Уельські напередодні разом з дітьми відвідали особливу різдвяну службу у Вестмінстерському абатстві. Королівська родина обрала для виходу парні святкові образи.
Кетрін Міддлтон була одягнута у сукні-пальті винного відтінку, додавши до нього клатч та замшеві туфлі-човники в тон основного образу.
Тим часом семирічна Шарлотта повторила образ матері та продемонструвала бордове пальто та чорні лаковані туфельки.
Принц Вільям та старший син подружжя принц Джордж були одягнуті у класичні темні костюми. То ж уся родина продемонструвала парні образи у схожих тонах.
Служба у Вестмінстерському абатстві цього року була особливою, адже відбулася без королеви Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 у замку Балморал, Шотландія.
Після смерті 96-річного монарха принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали нові королівські титули та численні статки. Повідомлялося, що подружжя очікує на четверту дитину. Втім, офіційно вони не коментували домислів у пресі.
Нагадаємо, принцеса Шарлотта може стати герцогинею Единбурзькою.
Також Фокус писав про особливу брошку принцеси Шарлотти, яку вона надягнула на похорон своєї прабабусі.