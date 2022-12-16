Принцесса Шарлотта повторила образ Кейт Миддлтон (фото)

Королевская семья посетила особую рождественскую службу.

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Принцесса Шарлотта повторила образ Кейт Миддлтон. Об этом пишет Grazia Мagazine.

Принц и принцесса Уэльские накануне вместе с детьми посетили особую рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве. Королевская семья выбрала для выхода парные праздничные образы.

Кэтрин Миддлтон была одета в платье-пальто винного оттенка, добавив к нему клатч и замшевые туфли-лодочки в тон основного образа.

Тем временем семилетняя Шарлотта повторила образ матери и продемонстрировала бордовое пальто и черные лакированные туфельки.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Принц Уильям и старший сын супругов принц Джордж были одеты в классические темные костюмы. Так что вся семья продемонстрировала парные образы в схожих тонах.

Служба в Вестминстерском аббатстве в этом году была особенной, ведь состоялась без королевы Елизаветы II, умершей в сентябре 2022 в замке Балморал, Шотландия.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

После смерти 96-летнего монарха принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые королевские титулы и многочисленные состояния. Сообщалось, что супруги ожидают четвертого ребенка. Впрочем, официально они не комментировали домыслы в СМИ.

Напомним, принцесса Шарлотта может стать герцогиней Эдинбургской.

Также Фокус писал об особой брошке принцессы Шарлотты, которую она надела на похороны своей прабабушки.