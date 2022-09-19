Принцесса Шарлотта надела особую брошь на похороны королевы Елизаветы (фото)
Дочь принца Уильяма также впервые примеряла на публике шляпу с широкими полами.
Королевская правнучка принцесса Шарлотта надела особый наряд на похороны Елизаветы II. Об этом пишет People.
Семилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон присоединилась к королевской семье в Вестминстерском аббатстве во время прощания с британским монархом. На особый трагический день принцесса Шарлотта надела длинное черное пальто и впервые вышла в свет в шляпе с бантом. Издание называет этот жест взрослым и трогательным.
Однако изюминкой траурного образа дочери будущего короля Великобритании стала особая бриллиантовая брошь в форме подковы, напоминавшая о любви умершей королевы к лошадям.
Дочь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон находилась рядом со своей мамой и братом, принцем Джорджем.
Меньшего сына принца и принцессы Уэльских, четырехлетнего принца Луи не похоронах не было.
Принцесса Шарлотта – единственная дочь старшего сына короля Великобритании, поэтому находится на третьем месте в линии наследования британской короны.
Напомним, Кейт Миддлтон приехала на похороны британского монарха вместе со старшими детьми.
Также Фокус писал о траурных образах принцессы Беатрис и Евгении на похоронах королевы Елизаветы II.