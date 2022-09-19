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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Роскошная Кейт Миддлтон приехала на похороны королевы со старшими детьми (фото)

кейт миддлтон, принцесса уэльская, похороны королевы елизаветы
Фото: Getty | Жена принца Уильяма с детьми, принцем Джорджеи и принцессой Шарлоттой

На церемонии прощания принцесса Уэльская появилась в украшениях из коллекции Ее Величества.

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В Вестминстерском аббатстве начались похороны королевы Елизаветы II, где собрались все члены британской королевской семьи. Кейт Миддлтон, которая с недавних пор носит титул принцессы Уэльской, приехала на церемонию вместе со своими детьми, 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой.

Жена принца Уильяма выглядела безупречно и соответственно случаю. На Кейт было черное платье-пальто, широкополая шляпа с вуалью, а в качестве украшения принцесса Уэльская выбрала серьги-подвески и колье с тремя нитями из жемчуга, которые были частью личной коллекции украшений Ее Величества. Завершали образ туфли-лодочки на шпильке и клатч в тон.

Принцесса Шарлотта, как и ее мама и брат, тоже была в черном с ног до головы. Девочку одели в черное пальто и элегантную шляпку. Однако если у Кэтрин шляпа была с вуалью, как подобает женщинам из королевской семьи, то у Шарлотты головной убор был без этой детали.

По словам Кейт Миддлтон, смерть прабабушки стала большим ударом для ее детей, и изначально родители думали, брать ли старших детей на похороны.

Но после того, как в марте Джордж и Шарлотта посетили поминки своего прадедушки, Уильям и Кейт решили, что дети справятся с торжественностью этого события.

Напомним, на похоронах королевы появилась и Меган Маркл, хотя ранее ходили слухи, что король Карл III просил принца Гарри не брать жену на церемонию прощания.