Розкішна Кейт Міддлтон приїхала на похорон королеви зі старшими дітьми (фото)

На церемонії прощання принцеса Вельська з'явилася в прикрасах колекції Її Величності.

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У Вестмінстерському абатстві розпочався похорон королеви Єлизавети II, де зібралися всі члени британської королівської родини. Кейт Міддлтон, яка з недавніх пір носить титул принцеси Вельської, приїхала на церемонію разом зі своїми дітьми, 9-річним принцом Джорджем і 7-річною принцесою Шарлоттою.

Дружина принца Вільяма мала бездоганний і відповідний вигляд. На Кейт була чорна сукня-пальто, крислатий капелюх із вуаллю, а як прикраси принцеса Вельська обрала сережки-підвіски та кольє з трьома нитками з перлів, які були частиною особистої колекції прикрас Її Величності. Завершували образ туфлі-човники на шпильці та клатч у тон.

Принцеса Шарлотта, як і її мама та брат, теж була в чорному з ніг до голови. Дівчинку одягли в чорне пальто й елегантний капелюшок. Однак якщо в Кетрін капелюх був із вуаллю, як належить жінкам із королівської родини, то в Шарлотти головний убір був без цієї деталі.

За словами Кейт Міддлтон, смерть прабаби стала великим ударом для її дітей, і спочатку батьки думали, чи брати старших дітей на похорон. Але після того, як у березні Джордж і Шарлотта відвідали поминки свого прадіда, Вільям і Кейт вирішили, що діти впораються з урочистістю цієї події.

Нагадаємо, на похороні королеви з'явилася й Меган Маркл, хоча раніше ходили чутки, що король Карл III просив принца Гаррі не брати дружину на церемонію прощання.